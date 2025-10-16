記取堰塞湖淹水教訓 光復居民忙領沙包防水備戰颱風
南邊熱帶擾動有機會增強為「風神」颱風，馬太鞍溪堰塞湖仍是紅色警戒，讓花蓮光復鄉民不敢大意，陸續有家戶防颱，住在光復市區70幾歲的彭先生說，上次淹掉半層樓高，這次立刻領政府提供的沙包，希望水不要再淹進家裡，並會到2樓垂直避難。
中央氣象署預估，雨勢時間點落在19至21日間，光復、萬榮、鳳林等3鄉鎮估有80至200毫米大雨，若雨勢達到日雨量200毫米啟動撤離，花蓮縣府規畫強制撤離1308名堰塞湖保全戶，中央則準備約9萬個沙包，放在指定據點如社區活動中心，提供居民領取。
住在光復市區彭先生說，上個月水災水淹到半層樓，水退去後，有約2、30公分高的汙泥，花了約一周的時間才清理乾淨，現在家裡一樓空空如也，只放椅子跟電扇休息用，接下來颱風接近，會選擇垂直撤離到二樓避難，一樓的東西能拿上去的都會拿走。
彭先生說，之前颱風來市區不會淹水，頂多關上門窗防颱，也不用撤離；但上次堰塞湖水災真的太嚴重，這次不敢掉以輕心，儘管一樓已經沒有家具、家電，仍要放沙包防止水再淹進來。
另名不具名阿嬤說，上次淹水淹到怕，用沙包夾著薄木板固定，希望水不要再淹進來，感謝現在還有少許志工幫忙搬沙包，也提醒志工這兩天一定要先離開災區。
光復鄉大華社區發展協會旁堆了許多沙包，提供居民領取，現場志工說，昨天已經有6輛次大貨車載沙包過來，陸續有居民開車來拿沙包，今天也有人來領取沙包，十分踴躍。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言