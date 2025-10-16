記取堰塞湖淹水教訓 光復居民忙領沙包防水備戰颱風

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮光復鄉大華社區發展協會旁堆了許多沙包，提供居民領取。記者王思慧／攝影
南邊熱帶擾動有機會增強為「風神」颱風，馬太鞍溪堰塞湖仍是紅色警戒，讓花蓮光復鄉民不敢大意，陸續有家戶防颱，住在光復市區70幾歲的彭先生說，上次淹掉半層樓高，這次立刻領政府提供的沙包，希望水不要再淹進家裡，並會到2樓垂直避難。

中央氣象署預估，雨勢時間點落在19至21日間，光復、萬榮、鳳林等3鄉鎮估有80至200毫米大雨，若雨勢達到日雨量200毫米啟動撤離，花蓮縣府規畫強制撤離1308名堰塞湖保全戶，中央則準備約9萬個沙包，放在指定據點如社區活動中心，提供居民領取。

住在光復市區彭先生說，上個月水災水淹到半層樓，水退去後，有約2、30公分高的汙泥，花了約一周的時間才清理乾淨，現在家裡一樓空空如也，只放椅子跟電扇休息用，接下來颱風接近，會選擇垂直撤離到二樓避難，一樓的東西能拿上去的都會拿走。

彭先生說，之前颱風來市區不會淹水，頂多關上門窗防颱，也不用撤離；但上次堰塞湖水災真的太嚴重，這次不敢掉以輕心，儘管一樓已經沒有家具、家電，仍要放沙包防止水再淹進來。

另名不具名阿嬤說，上次淹水淹到怕，用沙包夾著薄木板固定，希望水不要再淹進來，感謝現在還有少許志工幫忙搬沙包，也提醒志工這兩天一定要先離開災區。

光復鄉大華社區發展協會旁堆了許多沙包，提供居民領取，現場志工說，昨天已經有6輛次大貨車載沙包過來，陸續有居民開車來拿沙包，今天也有人來領取沙包，十分踴躍。

有大貨車載沙包到光復市區，提供居民使用。記者王思慧／攝影
光復居民用沙包夾著薄木板固定，希望水不要再淹進來。記者王思慧／攝影
住在光復市區彭先生說，上個月水災水淹到半層樓，這次立刻領政府提供的沙包，希望水不要再淹進家裡，並會到2樓垂直避難。記者王思慧／攝影
