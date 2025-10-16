備戰風神颱風！光復鄉18日演練防颱撤離 志工禁入災區

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後復原工作進行中，面對周末可能形成的「風神」颱風，中央前進協調所昨已轉型「緊急應變協調所」。行政院長卓榮泰說，周六將進行大規模撤離演練。政務委員季連成並提及三階段撤離計畫，必要時將啟動堰塞湖警報，強制居民垂直撤離，18日起也將禁止志工進入災區。

風神颱風將至，卓揆今在行政院會指出，「面對天災，我們料敵從寬，禦敵從嚴」，中央與地方會攜手合作，優先守護人民生命安全。他說，總指揮官季連成正在緊急應變協調所，協助花蓮縣政府於周六進行大規模撤離的實地演練，而演練等於實戰，請各部會全力配合。

季連成今天也透過視訊說明防災整備。他說，昨天中央協調所召集花蓮縣府、鄉鎮長、村里長舉行協調會已達成共識。當中央氣象署發布豪雨特報，每24小時累積雨量達200毫米，將啟動第一階段收容措施，對象為獨居老人、洗腎患者、老人及弱勢團體，第二階段強制疏散居住於平房的居民。

季連成續指，當馬太鞍溪水量水位上升達1公尺，將強制採取垂直避難，並播放堰塞湖警報，家中有2、3樓以上的居民必須落實。據村里長提報狀況，共1348人須疏散撤離，人數也許會再浮動，因不在風神颱風警戒區的大進村、大全村、南富村自認有潛在危機，希望中央協助撤離，中央也樂意協助。

他說，包括大進國小、光復國小、馬太鞍教會、太巴塱國小、舊光復國小、部會聚會所、太巴塱長老教會等，都將作為疏散收容點，共動用14輛車輛，包括大型遊覽車、中型巴士及復康巴士等。

季連成強調，他今天上午已和與會人員說明，要採取高度戒備、周延準備及強制執行力，目前也編列督考組，包含村長、中央派遣的觀察官、縣府協調人員、軍隊指揮官及警消人員，將挨家挨戶宣導；他呼籲，居民撤離應準備避難包，放置藥品等私人物品。

他表示，今天下午為止，已經準備9萬個沙包，提供村里和鄉鎮發放，以便居民堆置在家戶門口防水，所有工程機具18日至19日將撤離，涵管便道也將封閉，18日將禁止志工進入，挖好的側溝、邊坡也會採取防水作為，別讓砂石進入水溝內。

他說，目前馬太鞍溪兩側堤防已加固達5公尺，所有可能造成溢流之處，今起將在將可能的溢流口增加太空包，馬太鞍溪下游部分，也會加強疏濬，避免溪水灌進低窪地區。

商品推薦