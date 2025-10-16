快訊

魏哲家：因應地緣政治風險升高 台積電啟動嚴謹產能開發評估機制

繳不出1.8萬學費…清寒大學生身亡 外婆淚：好好上學卻遇到如此境地

台中霧峰傳街頭喋血案1男1女遭砍 警方證實：行凶是鄰居

聽新聞
0:00 / 0:00

備戰風神颱風！光復鄉18日演練防颱撤離 志工禁入災區

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
花蓮光復鄉中央緊急應變協調所總協調官季連成今天透過視訊說明風神颱風防災整備。記者黃婉婷／攝影
花蓮光復鄉中央緊急應變協調所總協調官季連成今天透過視訊說明風神颱風防災整備。記者黃婉婷／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後復原工作進行中，面對周末可能形成的「風神」颱風，中央前進協調所昨已轉型「緊急應變協調所」。行政院長卓榮泰說，周六將進行大規模撤離演練。政務委員季連成並提及三階段撤離計畫，必要時將啟動堰塞湖警報，強制居民垂直撤離，18日起也將禁止志工進入災區。

風神颱風將至，卓揆今在行政院會指出，「面對天災，我們料敵從寬，禦敵從嚴」，中央與地方會攜手合作，優先守護人民生命安全。他說，總指揮官季連成正在緊急應變協調所，協助花蓮縣政府於周六進行大規模撤離的實地演練，而演練等於實戰，請各部會全力配合。

季連成今天也透過視訊說明防災整備。他說，昨天中央協調所召集花蓮縣府、鄉鎮長、村里長舉行協調會已達成共識。當中央氣象署發布豪雨特報，每24小時累積雨量達200毫米，將啟動第一階段收容措施，對象為獨居老人、洗腎患者、老人及弱勢團體，第二階段強制疏散居住於平房的居民。

季連成續指，當馬太鞍溪水量水位上升達1公尺，將強制採取垂直避難，並播放堰塞湖警報，家中有2、3樓以上的居民必須落實。據村里長提報狀況，共1348人須疏散撤離，人數也許會再浮動，因不在風神颱風警戒區的大進村、大全村、南富村自認有潛在危機，希望中央協助撤離，中央也樂意協助。

他說，包括大進國小、光復國小、馬太鞍教會、太巴塱國小、舊光復國小、部會聚會所、太巴塱長老教會等，都將作為疏散收容點，共動用14輛車輛，包括大型遊覽車、中型巴士及復康巴士等。

季連成強調，他今天上午已和與會人員說明，要採取高度戒備、周延準備及強制執行力，目前也編列督考組，包含村長、中央派遣的觀察官、縣府協調人員、軍隊指揮官及警消人員，將挨家挨戶宣導；他呼籲，居民撤離應準備避難包，放置藥品等私人物品。

他表示，今天下午為止，已經準備9萬個沙包，提供村里和鄉鎮發放，以便居民堆置在家戶門口防水，所有工程機具18日至19日將撤離，涵管便道也將封閉，18日將禁止志工進入，挖好的側溝、邊坡也會採取防水作為，別讓砂石進入水溝內。

他說，目前馬太鞍溪兩側堤防已加固達5公尺，所有可能造成溢流之處，今起將在將可能的溢流口增加太空包，馬太鞍溪下游部分，也會加強疏濬，避免溪水灌進低窪地區。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

花蓮洪災救援告段落 中央前指所轉型「復原重建協調會報」

「若這是圖利麻煩移送我」花蓮縣府處長怒了！季連成也挺他

防颱會議定調！光復鄉分垂直、疏散撤離 季連成：這次當壓力測試

馬太鞍溪河道趕工疏濬 颱風影響前24小時便道將封閉

相關新聞

風神接近...光復洪災區啟動防颱大作戰 預估雨量200毫米將撤逾千人

準颱風「風神」可能為花蓮光復災區帶來雨勢，中央緊急應變協調所今起展開防颱大作戰，依氣象預報可能18日起分階段疏散1300...

蘇俊賓籲「挖土機超人」林鴻森入祀忠烈祠 中央正面回應

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後復原工作還在進行，桃園市副市長蘇俊賓今參加行政院會時表示，過去案例顯示有3成災民在災後出現心理創傷...

「若這是圖利麻煩移送我」花蓮縣府處長怒了！季連成也挺他

花蓮縣長徐榛蔚臉書發文表示「水電志工群組解散」，並公布業者名單供災民洽詢，被質疑「圖利、收割」。縣府行研處長陳建村今天被...

備戰風神颱風！光復鄉18日演練防颱撤離 志工禁入災區

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後復原工作進行中，面對周末可能形成的「風神」颱風，中央前進協調所昨已轉型「緊急應變協調所」。行政院長...

記取堰塞湖淹水教訓 光復居民忙領沙包防水備戰颱風

南邊熱帶擾動有機會增強為「風神」颱風，馬太鞍溪堰塞湖仍是紅色警戒，讓花蓮光復鄉民不敢大意，陸續有家戶防颱，住在光復市區7...

花蓮洪災救援告段落 中央前指所轉型「復原重建協調會報」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災，行政院長卓榮泰指出，馬太鞍溪堰塞湖災後應變處置已初步告一段落，接下來中央前進協調所將轉型為「馬太...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。