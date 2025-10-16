花蓮洪災救援告段落 中央前指所轉型「復原重建協調會報」

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院會今天聚焦「馬太鞍溪堰塞湖災後復原情形」。記者黃婉婷／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災，行政院長卓榮泰指出，馬太鞍溪堰塞湖災後應變處置已初步告一段落，接下來中央前進協調所將轉型為「馬太鞍溪堰塞湖災後中央復原重建專案協調會報」，由身兼政務委員的工程會主委陳金德擔任執行秘書，行政院顧問李孟諺、東部聯合服務中心執行長洪宗楷擔任副執行秘書。

行政院會今天聚焦「馬太鞍溪堰塞湖災後復原情形」，災害防救辦公室指出，針對堰塞湖水位、壩體及邊坡狀況，經每日嚴密監測與觀測，目前堰塞湖蓄水量已減少至原來量體的1.7%、約150萬噸，狀況穩定無變化，將持續監控。

前進協調所總協調官、政務委員季連成今也透過視訊說明災後復原情況。他說，防災共分三個階段，第一為「防災整備」，因應風神颱風，目前前進協調所已於昨天轉型「緊急應變協調所」，力求減少傷害；第二為「災後救援」，為中央前進協調所進駐花蓮光復鄉所做的工作；第三為「重建復原」，時間較為漫長，包括農田復育、中繼屋處置、未來安置等問題。

針對第二階段災後救援工作執行，季連成說明，目前大致都完成了，所有房屋、道路清淤已達100％，溝渠清淤也達到30公里；重災區佛祖街以北、以東地區，目前全由軍方接管，也包含尚未重見天日的房屋，主要排水系統也會在今天處理完畢。

季連成說，整個救災過程，中央前進協調所與花蓮縣府、國軍及志工的整合工作非常順利，中央跟花蓮縣府的上下一體的合作也很順利；他說，今天志工人數不到1000人，人數慢慢降低，因為志工發現沒有太多工作能執行，因此逐漸撤離。

