光復鄉防颱必要時啟動堰塞湖警報 志工18日禁入災區

颱風風神恐生成，花蓮光復鄉中央緊急應變協調所總協調官季連成今天說，三階段撤離方案已定，若有必要，會啟動比照防空警報的堰塞湖警報，通知民眾強制垂直避難，另外為保持明確撤離規範，18日起將禁止志工進入災區。

為應對可能生成的颱風風神，季連成透過視訊在政院會後記者會表示，經與地方鄉鎮長、村里長等確認意願，光復鄉因應颱風採取的撤離模式有三，第一階段為收容長者、獨居長者、洗腎患者等病患，移動至醫院等收容場所。第二階段針對家裡沒有二樓、三樓的平房居民強制疏散避難。第三階段是家中有2樓、3樓以上的民眾，可採垂直避難。

三階段避難的啟動時機，季連成表示，當24小時累積雨量達到200毫米時，就會啟動撤離長者，接著對平房民眾強制撤離，一旦馬太鞍溪堰塞湖水位到1公尺標準時，會透過比照防空警報的堰塞湖警報，通知民眾採取強制性垂直避難。

季連成表示，此次防颱撤離執行將採取高度戒備、周延整備，以及強制執行力，中央、地方與軍、警、消將組成督考小組，挨家挨戶宣導撤離。另外，為保持明確撤離規範，18日起將禁止志工進入災區。

他提醒，所有居民須準備避難包，放入藥品、私人物品等維生系統，做足準備。

馬太鞍溪部分，季連成說，兩側堤防高度已經到了5公尺，可能溢流處也都會增加部署太空包，並於下游加強疏濬，疏導水量避免灌進低窪地區。

