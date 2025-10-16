快訊

提醒市長要注意…應曉薇議會涉恐嚇騷擾證人 法院裁定「加保500萬」

「若這是圖利麻煩移送我」花蓮縣府處長怒了！季連成也挺他

新壽動土是挑釁？林維俊稱「合法、合規、合契約」：與北市府是夥伴關係

光復鄉防颱必要時啟動堰塞湖警報 志工18日禁入災區

中央社／ 台北16日電
因應可能生成的颱風風神，中央前進協調所總協調官季連成（中）宣布，16日至18日是花蓮堰塞湖災區防颱大作戰，將視雨量、堤防水位監測資料，分3階段進行疏散。中央社
因應可能生成的颱風風神，中央前進協調所總協調官季連成（中）宣布，16日至18日是花蓮堰塞湖災區防颱大作戰，將視雨量、堤防水位監測資料，分3階段進行疏散。中央社

颱風風神恐生成，花蓮光復鄉中央緊急應變協調所總協調官季連成今天說，三階段撤離方案已定，若有必要，會啟動比照防空警報的堰塞湖警報，通知民眾強制垂直避難，另外為保持明確撤離規範，18日起將禁止志工進入災區。

為應對可能生成的颱風風神，季連成透過視訊在政院會後記者會表示，經與地方鄉鎮長、村里長等確認意願，光復鄉因應颱風採取的撤離模式有三，第一階段為收容長者、獨居長者、洗腎患者等病患，移動至醫院等收容場所。第二階段針對家裡沒有二樓、三樓的平房居民強制疏散避難。第三階段是家中有2樓、3樓以上的民眾，可採垂直避難。

三階段避難的啟動時機，季連成表示，當24小時累積雨量達到200毫米時，就會啟動撤離長者，接著對平房民眾強制撤離，一旦馬太鞍溪堰塞湖水位到1公尺標準時，會透過比照防空警報的堰塞湖警報，通知民眾採取強制性垂直避難。

季連成表示，此次防颱撤離執行將採取高度戒備、周延整備，以及強制執行力，中央、地方與軍、警、消將組成督考小組，挨家挨戶宣導撤離。另外，為保持明確撤離規範，18日起將禁止志工進入災區。

他提醒，所有居民須準備避難包，放入藥品、私人物品等維生系統，做足準備。

馬太鞍溪部分，季連成說，兩側堤防高度已經到了5公尺，可能溢流處也都會增加部署太空包，並於下游加強疏濬，疏導水量避免灌進低窪地區。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

「若這是圖利麻煩移送我」花蓮縣府處長怒了！季連成也挺他

防颱會議定調！光復鄉分垂直、疏散撤離 季連成：這次當壓力測試

馬太鞍溪河道趕工疏濬 颱風影響前24小時便道將封閉

光復清淤今完成最後一哩路 「風神」恐生成災區繃緊神經

相關新聞

「若這是圖利麻煩移送我」花蓮縣府處長怒了！季連成也挺他

花蓮縣長徐榛蔚臉書發文表示「水電志工群組解散」，並公布業者名單供災民洽詢，被質疑「圖利、收割」。縣府行研處長陳建村今天被...

花蓮洪災救援告段落 中央前指所轉型「復原重建協調會報」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災，行政院長卓榮泰指出，馬太鞍溪堰塞湖災後應變處置已初步告一段落，接下來中央前進協調所將轉型為「馬太...

光復鄉防颱必要時啟動堰塞湖警報 志工18日禁入災區

颱風風神恐生成，花蓮光復鄉中央緊急應變協調所總協調官季連成今天說，三階段撤離方案已定，若有必要，會啟動比照防空警報的堰塞...

風神恐生成…花蓮洪災區颱風疏散 視雨量及水位「分3階段撤離」

因應颱風風神可能生成，中央前進協調所總協調官季連成宣布，今起3天是花蓮堰塞湖災區防颱大作戰，將視雨量、堤防水位監測資料，...

奔赴光復災區 嘉基急診醫師黃漢群與特搜隊並肩搶救生機

花蓮堰塞湖潰堤釀成重大災情，嘉義基督教醫院急診部醫師黃漢群背起醫療包，隨嘉縣消防局特搜救隊第一時間趕赴災區。對他而言，這...

嘉義縣慈善協會送愛心到花蓮 洪災後孩童換上新鞋露笑容

花蓮縣近日受豪雨與天災重創，部分校園仍留有泥濘痕跡，影響學童生活。嘉義縣慈善團體聯合協會由林美誼女士發起，攜手朴子扶輪社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。