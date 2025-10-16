風神恐生成…花蓮洪災區颱風疏散 視雨量及水位「分3階段撤離」

快訊

中央社／ 花蓮縣16日電
颱風風神恐形成，花蓮縣光復鄉仍在災後復原階段，中央前進協調所轉型編組為「中央緊急應變協調所」進行防颱整備。圖為至光復災區協助救災車輛。中央社
因應颱風風神可能生成，中央前進協調所總協調官季連成宣布，今起3天是花蓮堰塞湖災區防颱大作戰，將視雨量、堤防水位監測資料，分三階段進行疏散、收容及垂直避難等強制撤離。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日發生溢流災情，光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉等災區仍在復原，今天復原工作正式改為防颱工作，季連成今天說明詳細防颱工作及撤離避難啟動原則。

季連成表示，堰塞湖受影響村里包括光復鄉10村、鳳林鎮3里及萬榮鄉1村，依目前中央氣象署資料監測，預計18、19日影響最明顯，將視情況啟動三階段撤離。

季連成表示，24小時累積雨量達200毫米，會發布手機告警警訊，啟動第一階段撤離優先保全戶對象，包括老人、身障、孕產婦、洗腎患者、長照及機構個案，以遊覽車接駁至收容中心，若有就醫需求則直接送往鄰近醫院安置。

季連成說，第二階段為低樓層或平房民眾、獨居老人疏散。

第三階段為警戒區民眾全數撤離，若馬太鞍溪堤防水位，若上升1公尺後，由警察單位發布堰塞湖警報，垂直撤離民眾需強制到2、3樓。

季連成表示，所有疏散民眾都要自備裝有飲水、食物、藥品、個人用品的避難包，強制撤離啟動後4小時會提醒民眾提早準備，4小時後若經勸導不執行撤離，會開罰。

為確保疏散撤離確實執行，季連成說，將由村長、花蓮縣府聯絡員、中央觀察官、警察、消防共5人組人督考小組，在撤離各階段騎機車逐戶確認及勸導。

媒體詢問撤離人數，季連成說，統計名單由地方戶政清查，督考小組今天起會協助村里長逐戶調查，針對實際居住人數、撤離方式（疏散、依親或垂直撤離）等確認，實際名單還得經花蓮縣府認同。

堰塞湖 馬太鞍溪

