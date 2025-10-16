風神恐生成…花蓮洪災區颱風疏散 視雨量及水位「分3階段撤離」
因應颱風風神可能生成，中央前進協調所總協調官季連成宣布，今起3天是花蓮堰塞湖災區防颱大作戰，將視雨量、堤防水位監測資料，分三階段進行疏散、收容及垂直避難等強制撤離。
花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日發生溢流災情，光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉等災區仍在復原，今天復原工作正式改為防颱工作，季連成今天說明詳細防颱工作及撤離避難啟動原則。
季連成表示，堰塞湖受影響村里包括光復鄉10村、鳳林鎮3里及萬榮鄉1村，依目前中央氣象署資料監測，預計18、19日影響最明顯，將視情況啟動三階段撤離。
季連成表示，24小時累積雨量達200毫米，會發布手機告警警訊，啟動第一階段撤離優先保全戶對象，包括老人、身障、孕產婦、洗腎患者、長照及機構個案，以遊覽車接駁至收容中心，若有就醫需求則直接送往鄰近醫院安置。
季連成說，第二階段為低樓層或平房民眾、獨居老人疏散。
第三階段為警戒區民眾全數撤離，若馬太鞍溪堤防水位，若上升1公尺後，由警察單位發布堰塞湖警報，垂直撤離民眾需強制到2、3樓。
季連成表示，所有疏散民眾都要自備裝有飲水、食物、藥品、個人用品的避難包，強制撤離啟動後4小時會提醒民眾提早準備，4小時後若經勸導不執行撤離，會開罰。
為確保疏散撤離確實執行，季連成說，將由村長、花蓮縣府聯絡員、中央觀察官、警察、消防共5人組人督考小組，在撤離各階段騎機車逐戶確認及勸導。
媒體詢問撤離人數，季連成說，統計名單由地方戶政清查，督考小組今天起會協助村里長逐戶調查，針對實際居住人數、撤離方式（疏散、依親或垂直撤離）等確認，實際名單還得經花蓮縣府認同。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言