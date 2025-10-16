奔赴光復災區 嘉基急診醫師黃漢群與特搜隊並肩搶救生機

花蓮堰塞湖潰堤釀成重大災情，嘉義基督教醫院急診部醫師黃漢群背起醫療包，隨嘉縣消防局特搜救隊第一時間趕赴災區。對他而言，這不只是醫師職責，更是救災夥伴間的信念，「只要有人需要，我們就要在現場。在急診，我們搶的是時間；在災區，我們搶的是希望。」

黃漢群回憶，抵達現場第一眼震撼難忘，「整片土地被泥流覆蓋，分不清是農田還是道路，僅剩幾個屋頂露出。」泥濘、重機具、未知危險交錯其中，每步都深陷泥漿、充滿挑戰。黃醫師與特搜隊員相互拉扯、彼此支援，只為更快抵達疑似有人受困區域。抵達後，工具無法施用，只能徒手挖掘；烈日下救災，醫療組適時提供電解水、糖分補給與休息指導，監測破壞器材操作與環境高溫對隊員造成潛在風險。

救援過程驚險緊迫，有民眾陷泥中體力耗盡。隊員花近半小時，用繩索與支撐物將他緩緩拉出，同時得預防失溫與休克。當民眾脫困、經他以礦泉水清潔傷口確認無大礙時，現場所有人都鬆了一口氣。隨後，他們又在半掩屋頂救出受困犬隻。黃醫師說，「生命同樣寶貴，那也是值得被救的1條命。」救災過程又因水位上升警報被迫撤離，危機始終未遠。

搜救隊行動迅速、專業，黃漢群嘉基急診代表也是特搜醫療組成員，平時除值勤急診室，參與消防局搜救演練與醫療支援任務。經驗讓他更深刻體會醫療端與救援現場的緊密連結，醫師不只是醫院裡的守護者，更是災難前線的生命防線。

嘉基急診部與嘉縣消防局合作，醫療團隊常受邀支援大型災害演練與後送任務。花蓮災區再次展現跨單位合作默契與專業。黃漢群說，看到「嘉義縣」標誌出現花蓮災區，「那一刻真的很驕傲，因為代表不只是嘉基，更是嘉義力量。」嘉基急診部積極參與國際人道救援輪值計畫，隨時準備出隊前往海外災區。黃漢群表示，「醫療工作不應該被地域侷限，希望將嘉基的專業，帶到更多需要的地方。」

談到家人對他的擔心，他笑說，他們會怕，但也支持。因為如果每個人都退縮，前線就沒有人了。從醫院到災區，從病患床邊到泥流現場，黃漢群始終堅守「守護生命」的信念。他說，「醫療現場與救災現場，都是生死一線戰場。能讓生命繼續下去，就是我存在的意義。」 奔赴花蓮光復鄉堰塞湖災區，嘉基急診醫師黃漢群與特搜隊並肩搶救生機。圖／ 嘉基提供

