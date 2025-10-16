嘉義縣慈善協會送愛心到花蓮 洪災後孩童換上新鞋露笑容
花蓮縣近日受豪雨與天災重創，部分校園仍留有泥濘痕跡，影響學童生活。嘉義縣慈善團體聯合協會由林美誼女士發起，攜手朴子扶輪社募集鞋子及物資，把愛心送進花蓮光復鄉，捐贈光復國小、太巴塱國小學生新鞋子及生活用品，陪伴他們走出災後陰霾。
嘉義縣慈善團體聯合協會理事長呂文正說，捐贈物資包含全新運動鞋、涼感巾、酒精、保久乳及文具用品等，由嘉義地區企業與善心人士共同響應，希望孩子們穿上新鞋的那一刻，能重新找回笑容，讓這份嘉義的愛在孩子心中生根，帶著大家的愛與關懷繼續前行。
光復國小校長黃彤芳說，孩子們的鞋子多數已因淹水損壞，今天能換上新鞋，臉上重新出現笑容，這是最美的畫面謝謝大家捐贈。朴子扶輪社社長郭漢立說，每一雙鞋子都象徵一個祝福，希望孩子們穿得舒服，也勇敢邁出自己的步伐，他認為這就是服務最有意義的地方。
太巴塱國小教導陳姓主任說，光復鄉災後面臨許多挑戰，感謝來自全台各地的鏟子超人，到災區協助重建工作，還有嘉義縣慈善團體聯合協會與朴子扶輪社跨越很遠的距離，把鞋子及物資送到花蓮，帶來的不只是物資，更是一份遠道而來的鼓勵與力量。
