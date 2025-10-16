嘉義縣慈善協會送愛心到花蓮 洪災後孩童換上新鞋露笑容

花蓮縣近日受豪雨與天災重創，部分校園仍留有泥濘痕跡，影響學童生活。嘉義縣慈善團體聯合協會由林美誼女士發起，攜手朴子扶輪社募集鞋子及物資，把愛心送進花蓮光復鄉，捐贈光復國小、太巴塱國小學生新鞋子及生活用品，陪伴他們走出災後陰霾。

嘉義縣慈善團體聯合協會理事長呂文正說，捐贈物資包含全新運動鞋、涼感巾、酒精、保久乳及文具用品等，由嘉義地區企業與善心人士共同響應，希望孩子們穿上新鞋的那一刻，能重新找回笑容，讓這份嘉義的愛在孩子心中生根，帶著大家的愛與關懷繼續前行。

光復國小校長黃彤芳說，孩子們的鞋子多數已因淹水損壞，今天能換上新鞋，臉上重新出現笑容，這是最美的畫面謝謝大家捐贈。朴子扶輪社社長郭漢立說，每一雙鞋子都象徵一個祝福，希望孩子們穿得舒服，也勇敢邁出自己的步伐，他認為這就是服務最有意義的地方。

太巴塱國小教導陳姓主任說，光復鄉災後面臨許多挑戰，感謝來自全台各地的鏟子超人，到災區協助重建工作，還有嘉義縣慈善團體聯合協會與朴子扶輪社跨越很遠的距離，把鞋子及物資送到花蓮，帶來的不只是物資，更是一份遠道而來的鼓勵與力量。 嘉義縣慈善團體聯合協會與朴子扶輪社捐贈鞋子及物資給花蓮縣光復鄉學生，陪孩子走出泥濘再出發。圖／呂文正提供 嘉義縣慈善團體聯合協會與朴子扶輪社捐贈鞋子及物資給花蓮縣光復鄉學生，陪孩子走出泥濘再出發。圖／呂文正提供 嘉義縣慈善團體聯合協會與朴子扶輪社捐贈鞋子及物資給花蓮縣光復鄉學生，陪孩子走出泥濘再出發。圖／呂文正提供 嘉義縣慈善團體聯合協會與朴子扶輪社捐贈鞋子及物資給花蓮縣光復鄉學生，陪孩子走出泥濘再出發。圖／呂文正提供

