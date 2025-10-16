快訊

提醒市長要注意…應曉薇議會涉恐嚇騷擾證人 法院裁定「加保500萬」

「若這是圖利麻煩移送我」花蓮縣府處長怒了！季連成也挺他

新壽動土是挑釁？林維俊稱「合法、合規、合契約」：與北市府是夥伴關係

嘉義縣慈善協會送愛心到花蓮 洪災後孩童換上新鞋露笑容

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣慈善團體聯合協會與朴子扶輪社捐贈鞋子及物資給花蓮縣光復鄉學生，陪孩子走出泥濘再出發。圖／呂文正提供
嘉義縣慈善團體聯合協會與朴子扶輪社捐贈鞋子及物資給花蓮縣光復鄉學生，陪孩子走出泥濘再出發。圖／呂文正提供

花蓮縣近日受豪雨與天災重創，部分校園仍留有泥濘痕跡，影響學童生活。嘉義縣慈善團體聯合協會由林美誼女士發起，攜手朴子扶輪社募集鞋子及物資，把愛心送進花蓮光復鄉，捐贈光復國小、太巴塱國小學生新鞋子及生活用品，陪伴他們走出災後陰霾。

嘉義縣慈善團體聯合協會理事長呂文正說，捐贈物資包含全新運動鞋、涼感巾、酒精、保久乳及文具用品等，由嘉義地區企業與善心人士共同響應，希望孩子們穿上新鞋的那一刻，能重新找回笑容，讓這份嘉義的愛在孩子心中生根，帶著大家的愛與關懷繼續前行。

光復國小校長黃彤芳說，孩子們的鞋子多數已因淹水損壞，今天能換上新鞋，臉上重新出現笑容，這是最美的畫面謝謝大家捐贈。朴子扶輪社社長郭漢立說，每一雙鞋子都象徵一個祝福，希望孩子們穿得舒服，也勇敢邁出自己的步伐，他認為這就是服務最有意義的地方。

太巴塱國小教導陳姓主任說，光復鄉災後面臨許多挑戰，感謝來自全台各地的鏟子超人，到災區協助重建工作，還有嘉義縣慈善團體聯合協會與朴子扶輪社跨越很遠的距離，把鞋子及物資送到花蓮，帶來的不只是物資，更是一份遠道而來的鼓勵與力量。

嘉義縣慈善團體聯合協會與朴子扶輪社捐贈鞋子及物資給花蓮縣光復鄉學生，陪孩子走出泥濘再出發。圖／呂文正提供
嘉義縣慈善團體聯合協會與朴子扶輪社捐贈鞋子及物資給花蓮縣光復鄉學生，陪孩子走出泥濘再出發。圖／呂文正提供
嘉義縣慈善團體聯合協會與朴子扶輪社捐贈鞋子及物資給花蓮縣光復鄉學生，陪孩子走出泥濘再出發。圖／呂文正提供
嘉義縣慈善團體聯合協會與朴子扶輪社捐贈鞋子及物資給花蓮縣光復鄉學生，陪孩子走出泥濘再出發。圖／呂文正提供
嘉義縣慈善團體聯合協會與朴子扶輪社捐贈鞋子及物資給花蓮縣光復鄉學生，陪孩子走出泥濘再出發。圖／呂文正提供
嘉義縣慈善團體聯合協會與朴子扶輪社捐贈鞋子及物資給花蓮縣光復鄉學生，陪孩子走出泥濘再出發。圖／呂文正提供
嘉義縣慈善團體聯合協會與朴子扶輪社捐贈鞋子及物資給花蓮縣光復鄉學生，陪孩子走出泥濘再出發。圖／呂文正提供
嘉義縣慈善團體聯合協會與朴子扶輪社捐贈鞋子及物資給花蓮縣光復鄉學生，陪孩子走出泥濘再出發。圖／呂文正提供

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

還想前往花蓮災區協助清理？胸腔科專家呼籲志工勿忘先做「1動作」自保

新竹馨築關懷協會赴花蓮送38萬愛心款 范國威：助早日重建家園

同島一命！10特搜攜搜救犬搜救 新北消防累計246人次助花蓮災後復原

竹縣社福團體捐款 助花蓮洪災罹難者家屬度難關

相關新聞

「若這是圖利麻煩移送我」花蓮縣府處長怒了！季連成也挺他

花蓮縣長徐榛蔚臉書發文表示「水電志工群組解散」，並公布業者名單供災民洽詢，被質疑「圖利、收割」。縣府行研處長陳建村今天被...

花蓮洪災救援告段落 中央前指所轉型「復原重建協調會報」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災，行政院長卓榮泰指出，馬太鞍溪堰塞湖災後應變處置已初步告一段落，接下來中央前進協調所將轉型為「馬太...

光復鄉防颱必要時啟動堰塞湖警報 志工18日禁入災區

颱風風神恐生成，花蓮光復鄉中央緊急應變協調所總協調官季連成今天說，三階段撤離方案已定，若有必要，會啟動比照防空警報的堰塞...

風神恐生成…花蓮洪災區颱風疏散 視雨量及水位「分3階段撤離」

因應颱風風神可能生成，中央前進協調所總協調官季連成宣布，今起3天是花蓮堰塞湖災區防颱大作戰，將視雨量、堤防水位監測資料，...

奔赴光復災區 嘉基急診醫師黃漢群與特搜隊並肩搶救生機

花蓮堰塞湖潰堤釀成重大災情，嘉義基督教醫院急診部醫師黃漢群背起醫療包，隨嘉縣消防局特搜救隊第一時間趕赴災區。對他而言，這...

嘉義縣慈善協會送愛心到花蓮 洪災後孩童換上新鞋露笑容

花蓮縣近日受豪雨與天災重創，部分校園仍留有泥濘痕跡，影響學童生活。嘉義縣慈善團體聯合協會由林美誼女士發起，攜手朴子扶輪社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。