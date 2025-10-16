花蓮洪災善款近12億元 將提高弱勢生活、身障輔具補助
馬太鞍溪堰塞湖釀災，衛福部賑災基金會啟動專案募款，自9月25日勸募至10月24日，為期1個月；距離關帳只剩不到10天，據統計，現已獲得超過30萬筆款項挹注，募得超過11億9868萬5867元。賑災基金會有意放寬並提高弱勢家庭補助、身心障礙者輔具補助等。
衛福部指出，賑災基金會「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案」配合行政院從速、從寬原則，辦理「法定賑助」、「生活支持」、「心理支持」、「社區支持」，估計支出合計12.4億餘元，因募款產生的行政、人事等作業費用，則由賑災基金會自行支出，不使用募得善款。
衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐說明，第一階段執行「緊急慰助及家園支持」，災後除發放死亡、失蹤、重傷、安遷、租屋、淹水等法定賑助，也配合衛福部辦理家園清理及房屋修復暨家庭支持救助金方案，10月底前也會執行短期安置「安心住，幫你付」專案。
楊雅嵐續指，第二階段為「生活支持與關懷照護」，將比照「0403震災復原重建方案」提列居家生活與工作影響等經濟支持，放寬並提高弱勢家庭補助，如弱勢戶生活補助、身心障礙者輔具補助。
楊雅嵐提到，第三階段為「社區復原及重建」，提供災民的生活支持，如傷亡者家屬生活補助，心理支持方面如災後心理重建、社工服務、長照個案關懷，以及社區支持，如災民公共空間修繕復原重建、社區生活重建。
根據衛福部規劃，善款除了專款專用，也將定期公布收支明細，接受社會監督，並視災民需求，與公務預算配合協助災民重建，同時依需求層級與弱勢優先，兼顧即時性與公平性。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言