「若這是圖利麻煩移送我」花蓮縣府處長怒了！季連成也挺他

花蓮縣長徐榛蔚臉書發文表示「水電志工群組解散」，並公布業者名單供災民洽詢，被質疑「圖利、收割」。縣府行研處長陳建村今天被問到此事，怒回縣府單純提供資訊，「如果這是圖利，麻煩移送我」，也要外界不要雙標，用相同標準檢視這段期間提供媒合的中央或其他機關。

中央前進協調所今天說明防颱作為，陳建村被問及此事，氣憤站起來說「請大家不要再用這樣的罪名，冠在花蓮縣政府，所有第一線的公務人員的頭上，對我們非常非常不公平」；一旁總協調官季連成幫忙講話，表示「陳處長講得非常對，希望第一線公務人員做防災工作時，得到所有民眾、媒體記者支持，公務人員就會比較有信心。」

縣府會後說明，救災期間有熱心水電專業人員自發性組成群組到災區提供免費服務，最多時群組規模達千人，縣府收案後轉介，水電超人評估後自行協助災民修繕。

縣府表示，服務與耗材都由水電志工提供，且只做「一水一燈一電盤」的緊急與基本必要修繕，後續團隊內部評估救災告一段落而解散，發起人仍接到不少詢問電話，為避免資訊落差，縣府才透過多個網路平台轉知解散訊息。

花蓮縣長徐榛蔚臉書昨在臉書感謝水電志工，指水電修繕工作告一段落，志工群組14日中午正式解散，後續有水電維修、化糞池清理或門窗修繕需求可洽專業業者評估施工，縣府已彙整相關公協會提供的名單並公告，由民眾依需求聯繫洽詢。後續被質疑，已修改拿掉「志工群組解散」部分。

陳建村說，縣府公布門窗、水電修繕與化糞池業者名單被質疑圖利民間廠商，縣府僅是媒合，提供合法立案業者的電話資料，讓有需求的受災戶可以自行詢價，若報價不接受可以自己找，「請問誰圖利誰了？」

他說，中央前進協調所每天直播記者會裡有非常多律師、法界人士觀看，請法界人士指導，縣府若真有圖利，「請立即移送法辦」，若沒有，請不要再把罪名冠在花蓮縣政府第一線公務人員頭上

陳建村強調，貪汙治罪條例圖利罪處罰對象是公務員利用職務機會，獲取自己或他人不法利用，縣府公布民間合法業者資料，根本不構成圖利罪的要件。

他表示，業者願意到光復鄉提供災民服務已值得肯定，若這樣也要被說圖利，就請外界不可以雙標，所有救災的中央或者其他機關，這段時間如果也有提供媒合，「也是圖利嗎?」 花蓮縣長徐榛蔚臉書昨提到「水電群組已於14日中午解散」，遭到質疑，後來已做文字修改。圖／截取自徐榛蔚臉書 花蓮光復洪災後，許多家戶泡在大水中，有迫切水電修繕需求。記者王燕華／攝影

