馬太鞍溪洪災19死 檢朝過失致死等偵辦

花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月23日釀洪災，造成光復鄉民19死5失聯，花蓮地檢署陸續調閱中央、花蓮縣政府，與光復等3鄉鎮公所資料，將朝過失致死、公務員廢弛職務等方向偵辦。縣府說，會提供說明與文件，相關程序進行中。但光復鄉公所稱資料遭沖走，恐影響偵辦。

花蓮地檢署表示，有關鄉鎮市區公所負責撤離的工作，相關資料都會列入偵查範圍；後續會再約談或傳喚相關人員，一切依法辦理。目前採他字案偵辦中，已陸續調閱中央農業部等單位、縣府和光復、鳳林和萬榮鄉鎮公所資料，會視偵辦進度和需求再調閱其他資料，截至昨尚未傳喚任何人應訊。

不過光復鄉公所也受災，檢方日前向鄉公所調資料，公所卻表示資料被洪水沖走，導致案件調查受阻。鄉公所表示，洪災讓鄉公所約半層樓被淹掉，電腦、電話、資料全毀，相關撤離防災資料都要重新來過，如今鄉公所一樓辦公桌椅、電腦等全被清空，只剩下一些社福單位協助災民，災民要申請救助只能上3樓辦理。

鄉公所表示，因受災嚴重，才向檢警單位表明資料遺失，若檢調有需要的資料與訊息，能提供一定會提供。

縣府行研處長陳建村表示，目前有非常多權責單位進行調查，有指定縣府說明並提供佐證文件，包括各機關之間的通知、應變作為等，都在偵查程序中。

