堰塞湖防災超前部署…花蓮防颱撤離 採垂直加水平
花蓮光復鄉災區復原近尾聲，風神颱風卻將生成，中央與花蓮縣府昨緊急開協調會，規畫8萬5千個沙包供領取，今起防颱。縣府原決定全採水平撤離，下午防颱協調後，決議改採部分垂直加水平撤離，至少千人疏散。
中央前進協調所昨下午舉行「風神颱風緊急應變作為協調會」，討論颱風進入警戒區24小時內撤離計畫。季連成說，馬太鞍溪堰塞湖水位、壩體及北側邊坡狀況穩定，將持續監控；預估颱風威脅時間點是19、20日，警報發布前將勸導「鏟子超人」勿再進災區。今起發放每戶20個沙包，可阻擋30公分高水流，不夠再裝填。
大馬村長王梓安建議，平房住戶到馬太鞍教會避難較安全。大同村長邱金仲說，2樓以上垂直避難可節省收容空間，老人家、中風患者等行動不便的人優先撤，一定要中央支援。
季連成表示，風神颱風是演練和壓力測試，考驗撤離措施是否完備，會中敲定24小時累積雨量達200毫米就撤離，車輛、志工和設備都會提供，也規畫大農大富園區為汽機車疏散點，細節今天公布。
「絕沒有問題，有我在，有什麼問題。」季連成說，有心去做、勇於承擔就可以做好；垂直避難由警消、中央、縣府和村里長5名督導官混合編組，挨家挨戶檢查是否確實，不聽就開罰。
Fata'an部落青年Lisin Haluwey說，很害怕噩夢重演，現在不僅擔心淹水，更怕雨水沖刷成土石流再次侵襲，「部落很多老人家恐懼到甚至在發抖」。
另外，國土署、原民會前晚在光復國小與部落災民討論中繼安置等問題，過程中一度有災民認為不受重視，憤而離席。
Fata'an部落自救會希望「離災不離鄉」，提出舊部落高地、大全村舊飛機場、大農大富和廢棄的大富國小4處給國土署參考。縣道193線的阿陶莫、加里洞部落族人建議在東富國小設中繼屋，等超級堤防蓋好再重返部落。
