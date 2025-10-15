新竹馨築關懷協會赴花蓮送38萬愛心款 范國威：助早日重建家園

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣馨築關懷協會希望藉由這份溫暖，助災民走過艱難的日子，早日重建希望家園。圖／協會提供
馬太鞍溪堰塞湖造成花蓮縣光復地區災情慘重，造成19人罹難、5人失聯、717人獲救、157人受傷，新竹縣馨築關懷協會今天前往花蓮災區，關懷受災戶、針對罹難者家屬送上慰問金每人2萬，理事長范國威說，希望藉由這份溫暖，助災民走過艱難的日子，早日重建希望家園。

花蓮光復鄉因洪災受到重創，重建之路遙遙，房屋滿目瘡痍，造成許多家庭破碎、親人失散，一夕之間面臨困境。對此，新竹縣馨築關懷協會秉持「人溺己溺、人飢己飢」的精神，迅速發起募款行動，由理事長范國威、顧問團長蕭文甫率隊，親赴光復鄉災區，將38萬善款送達19位罹難者家屬手中，展現協會的溫暖與關懷。

新竹縣馨築關懷協會理事長范國威表示，花蓮縣光復鄉傳出災情後，立即於理監事會議上發起誠摯募款。顧問團長、理監事、顧問及各善心人士聞訊後，紛紛慷慨解囊、熱心響應，在短短3天內，隨即募集到38萬元愛心款項，於今天親赴花蓮縣光復鄉民代表會，一一送給罹難者家屬。

新竹縣馨築關懷協會顧問團長蕭文甫則表示，此次賑災送善款，由花蓮縣光復鄉民代表會主席廖翊鈞媒合，集結15位罹難者家屬，才能火速送上慰問金，每人2萬元。而今日未到場的4名罹難家屬，則由花蓮縣光復鄉民代表會主席廖翊鈞代為聯繫後發放。感謝花蓮縣光復鄉民代表會大力支持，方能讓各方善心人士的愛心如實送達。

理事長范國威更感念台灣人「同島一心」的團結力，在短短3天內就募集38萬元，希望藉由這份來自竹東的愛心應援與慰問，讓身心受創的災民感受到社會溫暖，並陪伴他們走過艱難的日子，早日重建希望家園。

新竹縣馨築關懷協會今天前往花蓮災區，關懷受災戶、針對罹難者家屬送上喪家慰問金每人2萬。圖／協會提供
