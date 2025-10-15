花蓮光復鄉災後重建 台鐵持續增停16列次

因應花蓮縣光復鄉災後重建旅運需求，台鐵公司今天宣布，明天至10月26日將持續增停16列次EMU3000型自強號。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，台鐵昨天在官方臉書粉絲團發文表示，自9月24日成立「災後復建工作小組」起，台鐵全線啟動應變，從加開列車、開放站票，到DMU柴油客車投入營運，從光復站首班疏運列車啟動，至今已載運超過50萬人次。

隨著災後重建已有初步成果，台鐵表示，往光復的列車加開將先告一段落，而列車增停措施仍會持續進行至26日。

台鐵發布新聞稿公布，明天至10月26日包括順行22次、408次、410次、418次、426次、324次、442次、436次、5238次；逆行405次、301次、421次、427次、21次、441次、443次，共16列次EMU3000型自強號增停光復站。

