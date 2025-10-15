防颱會議定調！光復鄉分垂直、疏散撤離 季連成：這次當壓力測試
花蓮光復鄉災區復原工作進入尾聲，不過「風神」颱風將生成，中央與地方召開協調會議，原本上午決定全採「水平撤離」，下午防颱協調會決議尊重第一線執行撤離人員意見，改為部分垂直撤離、部分疏散撤離，總協調官季連成拍胸脯保證「絕對沒有問題」，全力協助村里長撤離。
今天下午2時於協調所召開「風神颱風緊急應變作為協調會」，與會單位及人員，包括中央前進協調所、花蓮縣政府，以及光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉等鄉鎮長及14位村里長，討論颱風進入警戒區24小時內的撤離作為。
季連成會後受訪指出，經與執行撤離工作的一線鄉鎮長、村里長討論，由於他們最了解地方鄉親的需求，決定尊重村里長的想法，因此把原先尊重縣府建議的疏散撤離，改採混合式撤離，一部分垂直撤離，一部分則是水平撤離。
季連成指出，執行層面是村里長，在災防法裡講得非常清楚，所有的災害撤離避難執行，最基層的單位就是鄉鎮村里長，中央與縣府是擔任協助的角色，完全尊重村里長的規畫，如果要車輛就提供車輛、要志工就提供志工、要設備提供設備，讓收容人員能安心的度過2、3天的警戒時間。
針對18日撤離是否來得及，季連成拍胸脯保證，「絕對沒有問題 有我在，有什麼問題」，這麼難的會議，都可以主持完畢，只要有心去做，要勇於承擔責任就可以做得好，要有執行力，縣府也表示一切配合。
季連成表示，垂直避難的關鍵因素是執行力，有5位督導官混合編組，包含警察、消防、中央觀察官、縣府協調人員，還有村長，挨家挨戶檢查有無垂直避難。如果勸說居民到二樓不聽就會開罰，另上二樓要帶避難的物資，不能下樓拿東西，大概是這樣的模式。
季說，發布海警大概24小時，24小時累積雨量達到200毫米就要撤離，把這次風神颱風當作演練，也當作壓力測試，等於是取代演練，用颱風考驗撤離措施是否完備；至於撤離細節明天他會在記者會上公布。
大馬村長王梓安說，垂直撤離對於村裡來講非常重要，那其餘的矮房子，大馬村從第11鄰一直到23鄰，是不是全部撤到馬太鞍教會，之前堰塞湖撤村都到馬太鞍教會，作為避難所，相信那邊比較安全。
大同村長邱金仲說，有二樓以上的是不是垂直避難，節省收容空間，如果全部撤退的話，那殘障的老人家、身體不適像中風的人先撤。「一個人哪有辦法撤」，一定要中央支援車輛，現在政府說要全部強制撤離，如果真的要撤，大同村應該5、600人跑不掉。
