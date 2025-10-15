同島一命！10特搜攜搜救犬搜救 新北消防累計246人次助花蓮災後復原

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖釀洪災，截至目前造成19人死亡、5人失聯，新北市消防局除支援搜救失聯者外，10月4日起警消、義消進行光復鄉校園清淤、環境整復與道路整理等災後復原工作，並於昨天完成階段性目標，展現同島一命挺花蓮的團結精神。

新北市消防局指出，支援重點為光復商工校園復原作業，共動員消防人員59名、義消22名、替代役1名，累計人次達246人次，出勤水箱車7輛、後勤車26輛，協助清除地下室與排水溝泥沙，清洗校園主要建物與廣場，並整理教職員宿舍、學生宿舍及周邊環境，協助校園恢復正常運作。

另外新北特種搜救隊也將於19日至21日支援馬太鞍溪人道搜救，出動4車10名特搜人員與搜救犬Aqua，並由獸醫隨隊照護，展現新北消防救災行動力與絕佳韌性。市長侯友宜表示，新北對災區的關心不會停歇，將依需求持續提供支援，協助花蓮早日重建家園，展現同島一命及新北挺花蓮的團結精神。

新北消防人員持續協助光復鄉災後復原工作。記者黃子騰／翻攝

