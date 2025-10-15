竹縣社福團體捐款 助花蓮洪災罹難者家屬度難關
花蓮洪災造成多人罹難，新竹縣馨築關懷協會今天由理事長范國威率隊前往光復鄉災區，將新台幣38萬元善款發給19名罹難者家屬，盼助受災戶度過難關。
9月23日馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，截至14日統計死亡人數19人、失聯人數5人、救出人數717人、受傷157人。
新竹縣馨築關懷協會理事長范國威今天透過新聞稿表示，花蓮光復鄉傳出災情後，即在理監事會議上發起募款，在顧問團長、理監事、顧問及各善心人士響應下，募到新台幣38萬元愛心款。
范國威說，希望藉由這份來自新竹地區的慰問，能讓身心受創的災民感受到社會溫暖，並陪伴他們走過艱難的日子，早日重建家園。
馨築關懷協會顧問團長蕭文甫指出，協會今天前往花蓮縣光復鄉民代表會發放慰問金，在當地代表會主席廖翊鈞媒合下，集結15名罹難者家屬到場，每名罹難者發放新台幣2萬元，未到場的罹難者家屬將由廖翊鈞代為聯繫後發放。
FB留言