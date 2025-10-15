馬太鞍溪河道趕工疏濬 颱風影響前24小時便道將封閉
颱風風神恐生成，花蓮馬太鞍溪疏濬持續進行，大型機具趕工將沖斷橋面清除；台鐵表示，颱風進入警戒區前24小時（W24）將宣導避免進入光復災區，若進入會引導垂直避難。
水利署24小時加強馬太鞍溪河道疏濬，累積疏濬量已超過18萬公噸；另外，遭沖毀在河道南北兩側的馬太鞍溪橋面，近日也趕工拆除，確保河床通暢。
中央前進協調所總協調官季連成說，W24除了啟動疏散措施，交通部分包括涵管便道會封閉通行，台鐵進站光復站旅客，也會宣導避免進入警示區。
台鐵東區營運處副處長楊舜安說，颱風風神發布海上颱風警報後，會在官網加強宣導，呼籲旅客與志工避免進入光復地區，車站內也會廣播及公告。
楊舜安說，若不幸淹水，會引導旅客到2樓員工休息區進行垂直避難。
楊舜安說，雙十連假後，志工人數明顯減少，昨天出站人數降為4400多人，但考量還是超出災前光復站量能，雖加開列車退場，光復站開放站票會延長到26日，光復連假後結束。
