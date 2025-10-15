準颱風「風神」恐影響台灣 花蓮光復醫療站將配合指示陸續撤離
馬太鞍溪溢流造成花蓮光復重創至今約三周，各地熱心民眾湧入救災，其中為有效掌握醫療志工人數，衛福部日前宣布12日起，醫療志工改採登記分配制。衛福部政務次長林靜儀說，因應颱風，部立醫院支援的醫療站昨已撤離，衛生所暫借光復糖廠及委託國軍意願於光復火車站前醫療站，將依中央災害應變中心前進協調所指示配合撤站。
熱帶擾動96W逐漸增強，預期將形成熱帶性低氣壓，最快周五增強為「風神」颱風。林靜儀說，花蓮光復鄉現在有三處醫療站，分別為衛生所設置於糖廠的醫療站、國軍醫院於光復火車站外設的例行醫療站，以及先前擔心佛祖街志工較多，由部立醫院支援設置臨時站。
林靜儀說，不過昨天接到颱風消息，佛祖街臨時設站已經撤站，後續經評估，當地居民也要撤離，醫療站也會依指示撤離，另外兩個例行醫療站將將依中央災害應變中心前進協調所指示，通知後撤離，至於先前登記的志工也暫時不會分派工作。
衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，連假期間約有百名志工登記分派工作，並給予保險，不過近幾日因為恢復上班，平均一天約10多人，也提醒大家暫時不要來，會隨時滾動式調整。
衛福部臉書也公告，0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專款募款，至昨天止，已募得11億9869萬5867元。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言