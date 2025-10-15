準颱風「風神」恐影響台灣 花蓮光復醫療站將配合指示陸續撤離

馬太鞍溪溢流造成花蓮光復重創至今約三周，各地熱心民眾湧入救災，其中為有效掌握醫療志工人數，衛福部日前宣布12日起，醫療志工改採登記分配制。衛福部政務次長林靜儀說，因應颱風，部立醫院支援的醫療站昨已撤離，衛生所暫借光復糖廠及委託國軍意願於光復火車站前醫療站，將依中央災害應變中心前進協調所指示配合撤站。

熱帶擾動96W逐漸增強，預期將形成熱帶性低氣壓，最快周五增強為「風神」颱風。林靜儀說，花蓮光復鄉現在有三處醫療站，分別為衛生所設置於糖廠的醫療站、國軍醫院於光復火車站外設的例行醫療站，以及先前擔心佛祖街志工較多，由部立醫院支援設置臨時站。

林靜儀說，不過昨天接到颱風消息，佛祖街臨時設站已經撤站，後續經評估，當地居民也要撤離，醫療站也會依指示撤離，另外兩個例行醫療站將將依中央災害應變中心前進協調所指示，通知後撤離，至於先前登記的志工也暫時不會分派工作。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，連假期間約有百名志工登記分派工作，並給予保險，不過近幾日因為恢復上班，平均一天約10多人，也提醒大家暫時不要來，會隨時滾動式調整。

衛福部臉書也公告，0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專款募款，至昨天止，已募得11億9869萬5867元。

