快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

台鐵光復站站票延至26日 颱風警報前將勸導「鏟子超人」勿入災區

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
為讓鏟子超人、救災團隊方便進入光復鄉，台鐵公司開放站票，台鐵今天宣布延長光復站「站票管制」至10月26日。記者王思慧／攝影
為讓鏟子超人、救災團隊方便進入光復鄉，台鐵公司開放站票，台鐵今天宣布延長光復站「站票管制」至10月26日。記者王思慧／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀洪災，為讓鏟子超人、救災團隊方便進入光復鄉台鐵公司開放站票，台鐵今天宣布延長光復站「站票管制」至10月26日；因應接下來可能生成颱風，將在颱風警報發布前24小時加強宣導，呼籲志工與旅客避免進入光復災區。

台鐵東區營運處副處長楊舜安表示，目前志工人潮雖已減少，但仍超過光復站承載量，原預計結束的「站票」措施將延長至10月26日，確保站內秩序與安全。他指出，光復地區災後交通尚未完全恢復，台鐵將持續透過官網與車站廣播提醒民眾，颱風期間避免前往災區，並提前規畫行程。

楊舜安強調，若發布颱風警報，台鐵將於官網及光復站加強宣導，並視情況疏導旅客離開。若出現淹水狀況，旅客可依指示至車站2樓員工休息區進行垂直避難。他提醒，光復地區河道水位偏高，防汛風險仍在，呼籲志工與旅客隨時留意台鐵公告及天氣動態，確保自身安全。

堰塞湖 馬太鞍溪 台鐵 颱風 鏟子超人 花蓮 光復鄉

延伸閱讀

花蓮災區毛孩義診救護 另設置受災動物遺體冰櫃

順澤宮將送5800頂限量版「鏟子超人」帽 如何領看過來

花蓮洪災消防分隊也受災 「機電超人隊」伸援

光復清淤今完成最後一哩路 「風神」恐生成災區繃緊神經

相關新聞

光復清淤今完成最後一哩路 「風神」恐生成災區繃緊神經

花蓮光復鄉災區復原工作進入尾聲，又逢「風神」颱風將生成，災區繃緊神經。中央前進協調所總協調官季連成今天說，除佛祖街外，側...

準颱風「風神」恐影響台灣 花蓮光復醫療站將配合指示陸續撤離

馬太鞍溪溢流造成花蓮光復重創至今約三周，各地熱心民眾湧入救災，其中為有效掌握醫療志工人數，衛福部日前宣布12日起，醫療志...

花蓮馬太鞍溪潰壩洪災後 部落提5場所盼中繼安置離災不離村

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流潰壩造成嚴重災情，中央昨到部落討論安置中繼等議題，在地族人提出5個場所，希望安置處所離災不離村，原...

台鐵光復站站票延至26日 颱風警報前將勸導「鏟子超人」勿入災區

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀洪災，為讓鏟子超人、救災團隊方便進入光復鄉，台鐵公司開放站票，台鐵今天宣布延長光復站「站票管制」至1...

花蓮光復鄉公所「半層樓被淹掉」資料遭洪水沖毀 檢方究責恐受阻

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀洪災，花蓮地檢署正陸續調取中央、縣府與鄉公所調取相關資料偵辦。不過光復鄉公所也受災，地方傳出檢方日前...

元大金控捐助花蓮光復災區200台機車 預定下周完成配發災民

花蓮光復鄉日前遭強颱樺沙加引發堰塞湖泥流重創，元大金控集團特別捐助200台機車，元大金主管指出，後續將由經濟部辦理200...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。