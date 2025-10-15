台鐵光復站站票延至26日 颱風警報前將勸導「鏟子超人」勿入災區

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀洪災，為讓鏟子超人、救災團隊方便進入光復鄉，台鐵公司開放站票，台鐵今天宣布延長光復站「站票管制」至10月26日；因應接下來可能生成颱風，將在颱風警報發布前24小時加強宣導，呼籲志工與旅客避免進入光復災區。

台鐵東區營運處副處長楊舜安表示，目前志工人潮雖已減少，但仍超過光復站承載量，原預計結束的「站票」措施將延長至10月26日，確保站內秩序與安全。他指出，光復地區災後交通尚未完全恢復，台鐵將持續透過官網與車站廣播提醒民眾，颱風期間避免前往災區，並提前規畫行程。

楊舜安強調，若發布颱風警報，台鐵將於官網及光復站加強宣導，並視情況疏導旅客離開。若出現淹水狀況，旅客可依指示至車站2樓員工休息區進行垂直避難。他提醒，光復地區河道水位偏高，防汛風險仍在，呼籲志工與旅客隨時留意台鐵公告及天氣動態，確保自身安全。

