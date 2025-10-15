花蓮馬太鞍溪潰壩洪災後 部落提5場所盼中繼安置離災不離村

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流潰壩造成嚴重災情，中央昨到部落討論安置中繼等議題，在地族人提出5個場所，希望安置處所離災不離村，原民會表示，會與國土署及土地權屬單位討論。

國土署、原民會昨晚在光復國小與Fata’an及阿陶莫部落等災民，針對安置中繼、選址等議題討論，過程中一度有災民認為不受重視，憤而離席。

Fata’an部落自救會表示，中繼是暫時的住處，為避免造成部落文化中斷，希望以「離災不離鄉」為原則，舊部落高地、大全村舊飛機場、大農大富和廢棄的大富國小4個地點給國土署參考。

193線沿線的阿陶莫、加里洞部落，也是災情慘重，雖然家戶已經清理完成，但憂心未來還可能暴漲致災，部落族人提出建議，可在鄰近東富國小設置中繼屋，等到超級堤防蓋好，確保安全，再重返部落。

除了部落的中繼安置，佛祖屋一帶重災區多戶不堪居住，也有中繼需求，當地共71戶，已訪查58戶，40戶有意願入住中繼屋，其中20戶是原住民家戶。

原民會副主委谷縱‧喀勒芳安Qucung Qalavangan今天表示，部落重建從來沒有遷村議題，是在屋損需要重建的過程，讓族人暫時居住，部落較有集體中繼需求，其餘家戶若有屋損疑慮，可申請房屋結構安全鑑定，若鑑定確認有需求，可啟動安置。

他說，中繼不一定是住中繼屋，租屋補貼也是方式，即使依親也可申請，有些家戶不想離家太遠，暫時性的貨櫃屋也是一個彈性的方案。

他表示，針對部落中繼屋推動，盼各部落安排對話窗口，統計家戶中繼意願和需求並做彙整，讓公部門有統一的溝通管道。

