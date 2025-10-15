光復非重災區民宅 結構鑑定受災嚴重可申請中繼安置
馬太鞍溪堰塞湖潰流，光復鄉洪災嚴重，累計71戶淤土嚴重須中繼安置；中央前進協調所也表示，非重災區若建物有房屋結構疑慮，可向國土署申請安全鑑定，受災嚴重同樣可申請中繼安置。
佛祖街被列為重災區，71戶家戶遭淤泥掩埋1層樓高，國軍及志工合力清理，已完成超過35戶清理，即便家戶淤土都清出後，周邊淤土仍高於住家，短期內無法安心居住。
國土署、原民會等單位昨天晚間在光復國小，與Fata'an部落及阿陶莫部落等災民舉行中繼安置說明會。
Fata'an部落自救會表示，中繼安置原則是離災不離鄉，讓族人白天返家清理家園，晚上住在安全中繼屋，為避免造成文化傳承中斷，提供舊部落高地、大全村舊飛機場、大農大富或大富國小等4處給國土署參考。
阿陶莫、加里洞部落位置正對河床，大水直接衝進部落，雖家戶已清理好，但未來溪水暴漲，部落首當其衝；當地族人建議，將中繼屋設在鄰近、已廢校東富國小，待超級堤防完工且確認安全後，就會返回部落居住。
原民會副主委谷縱．喀勒芳安Qucung Qalavangan今天說明，堰塞湖保全戶有900多戶是原住民族，其中佛祖街佔20戶，確定要中繼安置。
他說，其餘家戶雖不在重災區，經家戶訪查已轉介90多件給國土署進行房屋結構安全鑑定，若鑑定後有安置需求，就會啟動安置；除了中繼屋，還有租屋補貼，依親也可申請，另一個彈性方案是放置貨櫃屋。
谷縱．喀勒芳安說，部落重建沒有遷村議題，中繼屋是針對損壞房屋重建過程，暫時居住的地方，最終目的是要回到原本住家，對於族人建議的5處中繼屋地點，會與國土署及土地權屬單位討論。
他說，未來針對部落中繼屋推動，有請各部落安排對話窗口，先統整有中繼需求戶數及需求，雖重建復原是下個階段，仍會提早啟動前置調查與達成部落共識。
中央前進協調所總協調官季連成說，除了家戶訪查，無論族人或非族人，都可到光復市區中華電信的一站式服務平台申請房屋安全結構鑑定。
