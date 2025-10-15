快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

光復非重災區民宅 結構鑑定受災嚴重可申請中繼安置

中央社／ 花蓮縣15日電

馬太鞍溪堰塞湖潰流，光復鄉洪災嚴重，累計71戶淤土嚴重須中繼安置；中央前進協調所也表示，非重災區若建物有房屋結構疑慮，可向國土署申請安全鑑定，受災嚴重同樣可申請中繼安置。

佛祖街被列為重災區，71戶家戶遭淤泥掩埋1層樓高，國軍及志工合力清理，已完成超過35戶清理，即便家戶淤土都清出後，周邊淤土仍高於住家，短期內無法安心居住。

國土署、原民會等單位昨天晚間在光復國小，與Fata'an部落及阿陶莫部落等災民舉行中繼安置說明會。

Fata'an部落自救會表示，中繼安置原則是離災不離鄉，讓族人白天返家清理家園，晚上住在安全中繼屋，為避免造成文化傳承中斷，提供舊部落高地、大全村舊飛機場、大農大富或大富國小等4處給國土署參考。

阿陶莫、加里洞部落位置正對河床，大水直接衝進部落，雖家戶已清理好，但未來溪水暴漲，部落首當其衝；當地族人建議，將中繼屋設在鄰近、已廢校東富國小，待超級堤防完工且確認安全後，就會返回部落居住。

原民會副主委谷縱．喀勒芳安Qucung Qalavangan今天說明，堰塞湖保全戶有900多戶是原住民族，其中佛祖街佔20戶，確定要中繼安置。

他說，其餘家戶雖不在重災區，經家戶訪查已轉介90多件給國土署進行房屋結構安全鑑定，若鑑定後有安置需求，就會啟動安置；除了中繼屋，還有租屋補貼，依親也可申請，另一個彈性方案是放置貨櫃屋。

谷縱．喀勒芳安說，部落重建沒有遷村議題，中繼屋是針對損壞房屋重建過程，暫時居住的地方，最終目的是要回到原本住家，對於族人建議的5處中繼屋地點，會與國土署及土地權屬單位討論。

他說，未來針對部落中繼屋推動，有請各部落安排對話窗口，先統整有中繼需求戶數及需求，雖重建復原是下個階段，仍會提早啟動前置調查與達成部落共識。

中央前進協調所總協調官季連成說，除了家戶訪查，無論族人或非族人，都可到光復市區中華電信的一站式服務平台申請房屋安全結構鑑定。

堰塞湖 馬太鞍溪 國土署 自救會

延伸閱讀

光復清淤今完成最後一哩路 「風神」恐生成災區繃緊神經

花蓮官員退群惹議 內政部：救災群組功能必要

建請中央取消垂直撤離作法 花蓮縣府說明背後考量

地方官員退出堰塞湖群組…花蓮縣府說明原因 季連成怒：希望是誤按

相關新聞

光復清淤今完成最後一哩路 「風神」恐生成災區繃緊神經

花蓮光復鄉災區復原工作進入尾聲，又逢「風神」颱風將生成，災區繃緊神經。中央前進協調所總協調官季連成今天說，除佛祖街外，側...

準颱風「風神」恐影響台灣 花蓮光復醫療站將配合指示陸續撤離

馬太鞍溪溢流造成花蓮光復重創至今約三周，各地熱心民眾湧入救災，其中為有效掌握醫療志工人數，衛福部日前宣布12日起，醫療志...

花蓮馬太鞍溪潰壩洪災後 部落提5場所盼中繼安置離災不離村

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流潰壩造成嚴重災情，中央昨到部落討論安置中繼等議題，在地族人提出5個場所，希望安置處所離災不離村，原...

台鐵光復站站票延至26日 颱風警報前將勸導「鏟子超人」勿入災區

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀洪災，為讓鏟子超人、救災團隊方便進入光復鄉，台鐵公司開放站票，台鐵今天宣布延長光復站「站票管制」至1...

花蓮光復鄉公所「半層樓被淹掉」資料遭洪水沖毀 檢方究責恐受阻

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀洪災，花蓮地檢署正陸續調取中央、縣府與鄉公所調取相關資料偵辦。不過光復鄉公所也受災，地方傳出檢方日前...

元大金控捐助花蓮光復災區200台機車 預定下周完成配發災民

花蓮光復鄉日前遭強颱樺沙加引發堰塞湖泥流重創，元大金控集團特別捐助200台機車，元大金主管指出，後續將由經濟部辦理200...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。