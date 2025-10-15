花蓮光復鄉公所「半層樓被淹掉」資料遭洪水沖毀 檢方究責恐受阻

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀洪災，花蓮地檢署正陸續調取中央、縣府與鄉公所調取相關資料偵辦。不過光復鄉公所也受災，地方傳出檢方日前向鄉公所調資料，公所卻稱資料被洪水沖走，導致案件調查受阻；鄉公所表示，電腦資料全毀，因此表明相關資料遺失，只要能提供的資料一定會提供。

光復鄉公所表示，上月23日洪災，鄉公所大約半層樓被淹掉，電腦、電話、資料全毀，相關撤離防災資料都要重新來過。諾大的鄉公所一樓，辦公桌椅、電腦等全部被清空，現在只剩下一些社福單位協助災民，災民要申請救助都只能到3樓辦理。

鄉公所表示，由於受災嚴重，因此才跟檢警單位表明資料都遺失，若檢調有需要的資料與訊息，能提供的一定會提供。

另外，據悉目前檢方還沒有傳喚相關人到案說明，正陸續調閱相關資料，目前案件朝向過失致死、公務人員廢弛職務等相關案件的他字案偵辦。

花蓮光復鄉公所一樓被洪水淹沒，電腦資料全毀，檢方調查恐受阻。記者王思慧／攝影 花蓮光復鄉公所一樓被洪水淹沒，電腦資料全毀。記者王思慧／攝影

