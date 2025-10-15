元大金控捐助花蓮光復災區200台機車 預定下周完成配發災民

花蓮光復鄉日前遭強颱樺沙加引發堰塞湖泥流重創，元大金控集團特別捐助200台機車，元大金主管指出，後續將由經濟部辦理200位災民的抽籤作業，由經濟部與行政院東部聯合服務中心統籌分配，依照作業處理程序，預定下周可完成配發。

這200台機車再加上處理牌照、車險等費用，合計捐贈總值大約等值超過1千萬元。有別於直接捐助現金，元大金此次捐贈實物物資，捐贈的難度比一般家電等生活用品更高，因為機車的使用，包括強制車險、使用牌照，乃至於過戶相關的稅費事宜，全部都要事先搞定，否則就變成災民得去處理這些事。因此元大金這次捐贈200台車，事先已辦妥這些事項才交車，預定10月底之前，有200位災民將可獲得元大金所捐贈的機車。

財團法人賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，迄今已募得超過10億元，經濟部今日辦理花蓮光復的物資捐贈儀式，捐贈總價值超過1千萬元、200台機車的元大金也獲邀參加，並由元大金行政長楊荊蓀代表出席。

元大金主管指出，隨著災區清淤工作逐步展開，災民生活要恢復常軌，光有房子還不夠，能「移動」才算真正回歸正常，機車也是當地居民主要的代步工具，經過元大金向救災前線了解之後，發行當地有900多台的機車已報廢，所以最後拍板定案捐贈200台機車，光陽、三陽二大品牌各100台。

由於光陽、三陽二大品牌公司沒有這麼多庫存，還得加工增產，此外，還有取得牌照、強制車險、過戶衍生的稅費等至少四類事宜，都需要事先處理，因此，元大金這項捐贈計畫直到近日才曝光，由元大金集結旗下元大證券、元大銀行、元大人壽、元大投信及元大期貨共同捐助。

