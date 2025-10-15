花蓮災區毛孩義診救護 另設置受災動物遺體冰櫃

快訊

中央社／ 花蓮15日電

花蓮洪災許多毛孩也受災，花蓮縣府與獸醫師公會、台灣寵物保姆協會於災後第4天進駐災區，設置動物義診救護站，協助犬貓醫療與安置；並提供冰櫃暫置動物遺體，後續統一處理。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯表示，感謝來自各界約千名獸醫師與志工投入災區動物義診與救援工作。截至目前，暫置於花蓮縣動物收容所（狗貓躍動園區）的災區犬貓約25隻，其中有主犬貓13隻。園區人員全力協助清潔、檢疫及照護，並兼顧園區原有動物照料。待毛孩們狀況穩定後，將同步於全國動物收容管理系統開放認養資訊，歡迎鄉親認養，給予牠們新的幸福歸宿。

陳淑雯說明，義診照護站在7日撤離，由於災後工程持續進行，仍偶有民眾通報街道犬貓遺體。縣府已與光復鄉公所協調完成冰櫃設置，民眾如有發現，可先協助將動物裝袋（箱）後送至公所冰置，後續由縣府人員統一處理，以維護環境衛生與公共安全。

花蓮縣政府表示，此次災害中，不僅鄉親家園受創，許多犬貓與動物也受波及。感謝第一時間投入災區救援的獸醫師、志工及民間團體，用專業與行動守護生命、陪伴重建。災後重建的路上，除了修復家園，也是在修補生命的連結；縣府設置災區動物暫置機制，是為了讓更多受困毛孩獲得安身照護，也希望各界理解與關懷，讓這份愛持續擴散。

花蓮縣動植物防疫所所長周黃得榮指出，若災區出現無主遊蕩犬，民眾可撥打動防所電話（03-8227431）通報，將儘速派員協助處理；若為有主犬貓有醫療需求，可前往玉里鎮、花蓮市或吉安鄉等地動物醫院診治。

