花蓮民政處3人退中央工作群組 剩代理處長未加回

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情還在搶災階段，花蓮縣政府民政處代理處長李葳等3人退出中央民政聯繫群組引發爭議。花蓮縣府今天表示，科長及承辦人員已加回群組，剩李葳還沒。

花蓮縣府行研處長陳建村今天接受媒體採訪表示，沒有任何長官授意要同仁退出工作群組，退群事件發生後，受到各方的關切，有要求同仁加回群組內。

陳建村說，所有救災工作群組無論人數多寡，花蓮縣府只要有被加入都會保留，確保跟中央救災單位暢通聯繫，落實救災重建工作。

截至今天下午1時30分，花蓮縣府民政處承辦科員及科長已加回該群組，剩李葳尚未加回。

據了解，該群組名稱為「民政聯繫：馬太鞍溪堰塞湖專案」共有34人，其中包含李葳、民政處科長及承辦人員，是內政部與花蓮縣府民政處聯繫群組，目的是通報啟動疏散撤離等訊息。

商品推薦