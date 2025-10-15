光復清淤今完成最後一哩路 「風神」恐生成災區繃緊神經
花蓮光復鄉災區復原工作進入尾聲，又逢「風神」颱風將生成，災區繃緊神經。中央前進協調所總協調官季連成今天說，除佛祖街外，側溝清理剩2公里，最後一哩路今天完成，下午召開防災協調會，明天啟動發放沙包、覆蓋帆布等工作，避免淤土流入已經清好的溝渠。
季連成說，光復災區30公里側溝到昨天清完28公里，今天是最後一哩路，包括測溝及地下道的清理，今天都會完成，結束第一階段工作，不過佛祖街脫勾由國軍接管，繼續進行，鳳林鎮山興、大榮里今天完成，長橋里明、後天處理完畢。
中央氣象署預測「風神」颱風將形成，外圍環流將為東半部帶來明顯雨勢，為備戰颱風，總協調官季連成說，今天下午將召開緊急應變的防颱協調會，參加人員包括前進協調所、花蓮縣府、鳳林、光復、萬榮3鄉鎮長及警戒區內14位村里長。
因應颱風，中央前進協調所改為中央緊急應變協調所，調整為9個臨時編組，有堰塞湖天氣監測組、疏散撤離組、安置收容組、資源調度組、機械車輛測離組、交通管制組，搜索救援組、後勤供應組及督導管制組，。
季連成說，強制撤離啟動後，除了人員疏散，也規畫大農大富園區為汽機車的疏散點。
季連成說，持續監控堰塞湖，水位沒有變化，壩體及北側邊坡狀況穩定沒有變化，持續監控中。評估颱風真正威脅的時間點是19、20日，明天開始做防颱工作，現有8萬5000個沙包，將以村、街道為單位，在定點讓民眾領取，原則上一個家戶20包，可以阻擋30公分的水流，數量應該足夠，不足可以再裝填。
也要保護已完成的溝渠，主要溝渠用防水布、一般溝渠放沙包，土堆底部用沙包保護，不讓雨水將土沙沖刷進入溝渠內，明天會全力準備防颱。
