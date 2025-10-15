快訊

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

Whoscall新功能任務牆上線有獎！「每日簽到」30天拚抽iPhone 17、AirPods 4

長榮空服員曝請假苛刻「生病明碼標價」 工會揚言高層再神隱將陳抗

光復清淤今完成最後一哩路 「風神」恐生成災區繃緊神經

聯合報／ 記者王燕華王思慧／花蓮即時報導
中央前進協調所總協調官季連成（中）今天說明因應颱風，下午將與地方、各村里開會，並改為緊急應變協調所備戰。記者王燕華／攝影
中央前進協調所總協調官季連成（中）今天說明因應颱風，下午將與地方、各村里開會，並改為緊急應變協調所備戰。記者王燕華／攝影

花蓮光復鄉災區復原工作進入尾聲，又逢「風神」颱風將生成，災區繃緊神經。中央前進協調所總協調官季連成今天說，除佛祖街外，側溝清理剩2公里，最後一哩路今天完成，下午召開防災協調會，明天啟動發放沙包、覆蓋帆布等工作，避免淤土流入已經清好的溝渠。

季連成說，光復災區30公里側溝到昨天清完28公里，今天是最後一哩路，包括測溝及地下道的清理，今天都會完成，結束第一階段工作，不過佛祖街脫勾由國軍接管，繼續進行，鳳林鎮山興、大榮里今天完成，長橋里明、後天處理完畢。

中央氣象署預測「風神」颱風將形成，外圍環流將為東半部帶來明顯雨勢，為備戰颱風，總協調官季連成說，今天下午將召開緊急應變的防颱協調會，參加人員包括前進協調所、花蓮縣府、鳳林、光復、萬榮3鄉鎮長及警戒區內14位村里長。

因應颱風，中央前進協調所改為中央緊急應變協調所，調整為9個臨時編組，有堰塞湖天氣監測組、疏散撤離組、安置收容組、資源調度組、機械車輛測離組、交通管制組，搜索救援組、後勤供應組及督導管制組，。

季連成說，強制撤離啟動後，除了人員疏散，也規畫大農大富園區為汽機車的疏散點。

季連成說，持續監控堰塞湖，水位沒有變化，壩體及北側邊坡狀況穩定沒有變化，持續監控中。評估颱風真正威脅的時間點是19、20日，明天開始做防颱工作，現有8萬5000個沙包，將以村、街道為單位，在定點讓民眾領取，原則上一個家戶20包，可以阻擋30公分的水流，數量應該足夠，不足可以再裝填。

也要保護已完成的溝渠，主要溝渠用防水布、一般溝渠放沙包，土堆底部用沙包保護，不讓雨水將土沙沖刷進入溝渠內，明天會全力準備防颱。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

花蓮官員退群惹議 內政部：救災群組功能必要

建請中央取消垂直撤離作法 花蓮縣府說明背後考量

地方官員退出堰塞湖群組…花蓮縣府說明原因 季連成怒：希望是誤按

花蓮撤離計畫別再吵⋯颱風又要來了 恐撤8千人

相關新聞

馬太鞍溪潰決釀19死5失聯 檢調朝過失致死、公務員廢弛職務方向偵辦

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀洪災，截至目前造成光復鄉19人死亡、5人失聯，花蓮地檢署正陸續調取中央、花蓮縣政府與鄉鎮公所調取相關...

光復清淤今完成最後一哩路 「風神」恐生成災區繃緊神經

花蓮光復鄉災區復原工作進入尾聲，又逢「風神」颱風將生成，災區繃緊神經。中央前進協調所總協調官季連成今天說，除佛祖街外，側...

風神恐成颱 花蓮準備撤離近8000人

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害疏散避難收容計畫在縣府核定階段卡關，要求中央擬定計畫並執行，並建請取消「垂直撤離」。縣府昨說明，...

風災重創台南北門文山里展現「人溺己溺」馳援花蓮救災

為支援花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流所造成的災情，台南市北門區文山里率先響應救援行動。里長李英信主動號召里民組成支...

花蓮光復災區復原任務趕工 16日啟動防颱整備

關島附近熱帶系統可能增強為颱風風神，設在光復鄉的中央前進協調所轉型編組為中央緊急應變協調所，預計今天完成大致復原工作，明...

獻給鏟子超人 台鐵設計「光復站紀念小立牌」 列車增停措施持續至26日

謝謝鏟子超人。台鐵公司臉書粉專「國營臺灣鐵路股份有限公司」表示，從光復站第一班疏運列車啟動，至今已載運超過50萬人次的旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。