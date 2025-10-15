風災重創台南北門文山里展現「人溺己溺」馳援花蓮救災

為支援花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流所造成的災情，台南市北門區文山里率先響應救援行動。里長李英信主動號召里民組成支援隊，與台南市政府媒合的虎尾寮緊急救援隊一同出發，於今天凌晨0時30分自北門仁安宮啟程，前往光復鄉佛祖街協助災後救援與復原工作，展現「人溺己溺」的同島情誼。

李英信表示，北門區在丹娜絲風災時曾受重創，當時獲得各界伸援，如今花蓮災情嚴重，文山里願以實際行動回饋社會，把感恩化為力量，希望能盡一分心力協助災區早日重建。

市長黃偉哲心繫前往支援的人員安全，特別指派民政局長姜淋煌於出發前趕赴仁安宮，向李府千歲上香祈福，祈求救援行動一切順利、平安圓滿。

仁安宮與地方企業也熱心相挺，國際紡織股份有限公司董事長侯信良夫婦指派秘書林淑華同行，前往花蓮捐贈善款與物資，以實際行動支援災區。

姜淋煌局長代表市長除祈福外，並致贈宵夜慰勞救援隊員與里民，感謝他們在深夜出發、犧牲休息時間投入跨縣市支援，並叮囑途中務必注意安全，平安完成任務後歸來。

黃偉哲表示，台南與花蓮同島一心，北門文山里民展現地方團結與互助精神，令人敬佩。市府將持續提供必要支援，攜手各界成為花蓮最堅實的後盾，共同為災區帶來希望與力量。 在丹娜絲風災重創的北門區化感恩為行動，北門區文山里長李英信號召里民響應與緊急救援隊伍協同前往支援。圖／台南市民政局提供

