快訊

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

Whoscall新功能任務牆上線有獎！「每日簽到」30天拚抽iPhone 17、AirPods 4

長榮空服員曝請假苛刻「生病明碼標價」 工會揚言高層再神隱將陳抗

風災重創台南北門文山里展現「人溺己溺」馳援花蓮救災

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
在丹娜絲風災重創的北門區化感恩為行動，北門區文山里長李英信號召里民響應與緊急救援隊伍協同前往支援。圖／台南市民政局提供
在丹娜絲風災重創的北門區化感恩為行動，北門區文山里長李英信號召里民響應與緊急救援隊伍協同前往支援。圖／台南市民政局提供

為支援花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流所造成的災情，台南市北門區文山里率先響應救援行動。里長李英信主動號召里民組成支援隊，與台南市政府媒合的虎尾寮緊急救援隊一同出發，於今天凌晨0時30分自北門仁安宮啟程，前往光復鄉佛祖街協助災後救援與復原工作，展現「人溺己溺」的同島情誼。

李英信表示，北門區在丹娜絲風災時曾受重創，當時獲得各界伸援，如今花蓮災情嚴重，文山里願以實際行動回饋社會，把感恩化為力量，希望能盡一分心力協助災區早日重建。

市長黃偉哲心繫前往支援的人員安全，特別指派民政局長姜淋煌於出發前趕赴仁安宮，向李府千歲上香祈福，祈求救援行動一切順利、平安圓滿。

仁安宮與地方企業也熱心相挺，國際紡織股份有限公司董事長侯信良夫婦指派秘書林淑華同行，前往花蓮捐贈善款與物資，以實際行動支援災區。

姜淋煌局長代表市長除祈福外，並致贈宵夜慰勞救援隊員與里民，感謝他們在深夜出發、犧牲休息時間投入跨縣市支援，並叮囑途中務必注意安全，平安完成任務後歸來。

黃偉哲表示，台南與花蓮同島一心，北門文山里民展現地方團結與互助精神，令人敬佩。市府將持續提供必要支援，攜手各界成為花蓮最堅實的後盾，共同為災區帶來希望與力量。

在丹娜絲風災重創的北門區化感恩為行動，北門區文山里長李英信號召里民響應與緊急救援隊伍協同前往支援。圖／台南市民政局提供
在丹娜絲風災重創的北門區化感恩為行動，北門區文山里長李英信號召里民響應與緊急救援隊伍協同前往支援。圖／台南市民政局提供

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

台南「古都半馬」報名中！米其林等級補給太誘人 龍蝦、豬腳都上桌

安心亞代言台南職場性平 黃偉哲送「第一名」蘭花預祝奪金鐘獎

台日協賛會拜會南市府 捐款助丹娜絲風災重建

台南火舞藝術節 打造漁光島夕陽、海浪與火光交映

相關新聞

馬太鞍溪潰決釀19死5失聯 檢調朝過失致死、公務員廢弛職務方向偵辦

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀洪災，截至目前造成光復鄉19人死亡、5人失聯，花蓮地檢署正陸續調取中央、花蓮縣政府與鄉鎮公所調取相關...

光復清淤今完成最後一哩路 「風神」恐生成災區繃緊神經

花蓮光復鄉災區復原工作進入尾聲，又逢「風神」颱風將生成，災區繃緊神經。中央前進協調所總協調官季連成今天說，除佛祖街外，側...

風神恐成颱 花蓮準備撤離近8000人

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害疏散避難收容計畫在縣府核定階段卡關，要求中央擬定計畫並執行，並建請取消「垂直撤離」。縣府昨說明，...

風災重創台南北門文山里展現「人溺己溺」馳援花蓮救災

為支援花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流所造成的災情，台南市北門區文山里率先響應救援行動。里長李英信主動號召里民組成支...

花蓮光復災區復原任務趕工 16日啟動防颱整備

關島附近熱帶系統可能增強為颱風風神，設在光復鄉的中央前進協調所轉型編組為中央緊急應變協調所，預計今天完成大致復原工作，明...

獻給鏟子超人 台鐵設計「光復站紀念小立牌」 列車增停措施持續至26日

謝謝鏟子超人。台鐵公司臉書粉專「國營臺灣鐵路股份有限公司」表示，從光復站第一班疏運列車啟動，至今已載運超過50萬人次的旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。