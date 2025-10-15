花蓮光復災區復原任務趕工 16日啟動防颱整備

關島附近熱帶系統可能增強為颱風風神，設在光復鄉的中央前進協調所轉型編組為中央緊急應變協調所，預計今天完成大致復原工作，明天起重心轉為防颱整備，有災民開始堆置沙包。

中央前進協調所總協調官季連成今天表示，因應即將生成的颱風風神，中央氣象署已經派員進駐，前進協調所將轉型為緊急應變協調所，主動協助花蓮縣府、光復、萬榮鄉及鳳林鎮公所因應颱風可能影響狀況及疏散工作。

季連成說，經重新編組後，將分為天氣監測、疏散撤離、安置收容、資源調度、機械車輛撤離、交通管制、搜索救援、後勤供應及督導管制等9個編組，支援單位包括國軍、台鐵、警消及特搜人員等。

季連成說，光復災區側溝、下水道幹線，除了佛祖街之外，其餘村落淤土清理預計今天完成，下午2時將與花縣府、受影響3鄉鎮及14名村里長等召開防颱協調會。

季連成說，這次防颱重要作為是保護已完成的溝渠，主要溝渠會用防水布鋪設，一般溝渠放置沙包，土堆會鋪設防水布底部用沙包保護，避免雨水將土沙再次沖刷進入溝渠內。

民宅防颱部分，季連成說，目前有8萬多個沙包，數量足夠，明天起以村及街道為發放地點，每戶發放20個沙包，預計可阻擋30公分高的水量。

光復鄉長林清水前往沙包堆置場巡視，呼籲有車輛、時間的民眾，可提前領取沙包或分裝給需要的居民。大馬村王姓村民開著農機車領沙包。他說，部落需求量大，若有小型機具小山貓協助搬運，效率會更快。

因應花蓮縣府提出的強制疏散撤離方案，季連成指出，撤離區域選定光復鄉以北或以南，30分鐘車程內學校為疏散地點，待災情結束後就會返家；機車及汽車疏散地點為大農大富平地森林園區。

季連成強調，會主動協助縣府，準備足夠資源達到完美，「不能有瑕疵，有瑕疵就是有問題」。

季連成說，根據中央氣象署監測，預計18日起東部降雨逐漸明顯，19至21日東半部有局部大雨或豪雨發生，防颱準備時間充裕。

其餘災後復原狀況，季連成說，佛祖街剩餘林田幹道還有750公尺，今天可打通；鳳林鎮山興、大榮里土堆清運今天可完成，長橋里土堆清運，需要時間較長。

