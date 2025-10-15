新北續馳援花蓮人道救援 19日特搜與搜救犬出勤

快訊

中央社／ 新北15日電

新北市政府消防局長陳崇岳今天說，配合消防署調派，新北市特種搜救隊將於19日至21日，出動10名特搜隊員及搜救犬「Aqua」，前往支援花蓮光復鄉馬太鞍溪人道搜救任務。

陳崇岳今天在市政會議表示，持續配合消防署調派各縣市搜救隊，支援馬太鞍溪堰塞湖洪災人道搜救任務，新北特搜隊將於19日至21日，出動4車10名特搜隊員及搜救犬「Aqua」前往支援。

消防局表示，為確保犬隻執勤安全與健康，台灣工作犬發展協會獸醫師關心羚及助理李浩廷，將隨隊照顧犬隻，展現跨域合作與專業搜救能量。

市長侯友宜表示，感謝消防、環保、工務、民政等單位展現高度行動力，從光復鄉災後至10月13日，共動員1091人次協助救災與復原，承擔與展現同島一命的精神，也請救災人員要注意自身安全。

市府消防局統計，自10月4日起支援花蓮光復鄉災後復原工作，協助光復商工校園清淤、環境整復及校園道路整理等，已於14日完成階段性任務。

消防局表示，期間歷經連日高溫與泥濘環境，協助清除地下室、操場及主要排水溝泥沙，並完成清洗光復商工校長辦公大樓前廣場、行政大樓、圖書館及視聽大樓中庭等區域。

相關新聞

馬太鞍溪潰決釀19死5失聯 檢調朝過失致死、公務員廢弛職務方向偵辦

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀洪災，截至目前造成光復鄉19人死亡、5人失聯，花蓮地檢署正陸續調取中央、花蓮縣政府與鄉鎮公所調取相關...

風神恐成颱 花蓮準備撤離近8000人

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害疏散避難收容計畫在縣府核定階段卡關，要求中央擬定計畫並執行，並建請取消「垂直撤離」。縣府昨說明，...

花蓮光復災區復原任務趕工 16日啟動防颱整備

關島附近熱帶系統可能增強為颱風風神，設在光復鄉的中央前進協調所轉型編組為中央緊急應變協調所，預計今天完成大致復原工作，明...

獻給鏟子超人 台鐵設計「光復站紀念小立牌」 列車增停措施持續至26日

謝謝鏟子超人。台鐵公司臉書粉專「國營臺灣鐵路股份有限公司」表示，從光復站第一班疏運列車啟動，至今已載運超過50萬人次的旅...

樺加沙風災重建條例 國民黨版逕付二讀

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤釀災，國民黨團不滿行政院於「丹娜絲重建特別條例」中追加250億元送至立法院審議，國民黨立法院黨團提...

建請中央取消垂直撤離作法 花蓮縣府說明背後考量

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害疏散避難收容計畫還未核定，縣府函文中央建請取消垂直撤離。縣府今天說明，最大考量是無法逐戶確認是否...

