新北續馳援花蓮人道救援 19日特搜與搜救犬出勤

新北市政府消防局長陳崇岳今天說，配合消防署調派，新北市特種搜救隊將於19日至21日，出動10名特搜隊員及搜救犬「Aqua」，前往支援花蓮光復鄉馬太鞍溪人道搜救任務。

陳崇岳今天在市政會議表示，持續配合消防署調派各縣市搜救隊，支援馬太鞍溪堰塞湖洪災人道搜救任務，新北特搜隊將於19日至21日，出動4車10名特搜隊員及搜救犬「Aqua」前往支援。

消防局表示，為確保犬隻執勤安全與健康，台灣工作犬發展協會獸醫師關心羚及助理李浩廷，將隨隊照顧犬隻，展現跨域合作與專業搜救能量。

市長侯友宜表示，感謝消防、環保、工務、民政等單位展現高度行動力，從光復鄉災後至10月13日，共動員1091人次協助救災與復原，承擔與展現同島一命的精神，也請救災人員要注意自身安全。

市府消防局統計，自10月4日起支援花蓮光復鄉災後復原工作，協助光復商工校園清淤、環境整復及校園道路整理等，已於14日完成階段性任務。

消防局表示，期間歷經連日高溫與泥濘環境，協助清除地下室、操場及主要排水溝泥沙，並完成清洗光復商工校長辦公大樓前廣場、行政大樓、圖書館及視聽大樓中庭等區域。

商品推薦