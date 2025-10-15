花蓮洪災消防分隊也受災 「機電超人隊」伸援

快訊

中央社／ 花蓮15日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流，光復鄉災情慘重，花蓮縣消防局第二大隊光復分隊也是受災戶，電力、通訊及監控系統中斷，影響執勤與災情應變，一企業得知後自組「機電超人隊」援助。

花蓮縣消防局表示，9月23日發生暴雨及土石沖擊，導致光復分隊駐地設備嚴重受損，總部位於台中的國霖機電集團得知情況後，展現企業社會責任與專業實力，主動組成「機電超人隊」趕赴災區協助復建。

6名機電（弱電）工程師日前在花蓮展開3天的機電設備緊急搶修任務，在災後環境艱困的情況下完成「監視系統」、「網路系統」、「電信系統」、「緊急發電機」等多項設備修復，並清理與更新68個插座，使光復分隊迅速恢復電力與通訊功能，重啟消防勤務運作。

這使得光復分隊成為光復鄉最早完成災後復原的公務機關，成功協助暫設於光復糖廠的「前進指揮所」遷回分隊駐地，確保地方的災害指揮及救援作業得以不間斷地持續進行。

災後各地愛心捐助不斷，富里鄉公所再度發起愛心行動，昨天運送募集第5批物資到光復鄉，包括棉被、毯子、電風扇、痠痛貼布與麵條等。鄉長江東成說，災後重建是長期奮戰，「一家有難、大家相挺」，透過滾動調整物資援助，讓災民感受到鄰鄉的關懷與力量。

另外，花蓮市公所轉贈新竹亞皓科技公司特別捐贈的30箱新氧水除臭清潔用品，委由公所清潔隊協助運送至光復鄉。

花蓮市長魏嘉彥表示，感謝各界對災區的關心與支持，此次愛心捐贈展現公部門與民間企業齊心協力的精神，同時感謝許多自發性的「鏟子超人」志工協助災區清淤，讓重建工作能更快推進。

