馬太鞍溪潰決釀19死5失聯 檢調朝過失致死、公務員廢弛職務方向偵辦

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀洪災，截至目前造成光復鄉19人死亡、5人失聯，花蓮地檢署正陸續調取中央、花蓮縣政府與鄉鎮公所調取相關資料，將朝過失致死、公務員廢弛職務等方向偵辦。縣府表示，會提供說明與文件，相關程序進行中。

花蓮地檢署表示，目前已陸續調閱中央相關單位、縣府及鄉鎮公所資料等，陸續還會視偵辦進度和需求再調閱相關資料，一切都在調查中。

地檢署表示，有關鄉鎮市區公所負責撤離工作，相關訊息都會列入偵辦；後續會再約談或傳喚相關人員，一切依法辦理。目前案件朝向過失致死、公務人員廢弛職務等相關案件的他字案偵辦。

縣府行研處長陳建村表示，目前有非常多權責單位在進行調查，有指定縣府說明並提供佐證文件，包括各機關之間的通知、應變作為等，都在程序進行中。

據了解，檢方日前向光復鄉公所調資料，公所卻稱資料被洪水沖走，導致案件調查受阻。

