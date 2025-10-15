快訊

陸國台辦跟風引用神曲《沒出息》 酸民進黨賣台讓產業「連滾帶爬」

《百萬會員召集令》快報！參加人數已突破30萬 宏佳騰電車解鎖在即

MLB／山本由伸111球9局完投！日本第一人 道奇國聯冠軍賽二連勝

馬太鞍溪潰決釀19死5失聯 檢調朝過失致死、公務員廢弛職務方向偵辦

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災，花蓮地檢署將朝過失致死、公務員廢弛職務等方向偵辦。聯合報系資料照
花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災，花蓮地檢署將朝過失致死、公務員廢弛職務等方向偵辦。聯合報系資料照

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀洪災，截至目前造成光復鄉19人死亡、5人失聯，花蓮地檢署正陸續調取中央、花蓮縣政府與鄉鎮公所調取相關資料，將朝過失致死、公務員廢弛職務等方向偵辦。縣府表示，會提供說明與文件，相關程序進行中。

花蓮地檢署表示，目前已陸續調閱中央相關單位、縣府及鄉鎮公所資料等，陸續還會視偵辦進度和需求再調閱相關資料，一切都在調查中。

地檢署表示，有關鄉鎮市區公所負責撤離工作，相關訊息都會列入偵辦；後續會再約談或傳喚相關人員，一切依法辦理。目前案件朝向過失致死、公務人員廢弛職務等相關案件的他字案偵辦。

縣府行研處長陳建村表示，目前有非常多權責單位在進行調查，有指定縣府說明並提供佐證文件，包括各機關之間的通知、應變作為等，都在程序進行中。

據了解，檢方日前向光復鄉公所調資料，公所卻稱資料被洪水沖走，導致案件調查受阻。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

建請中央取消垂直撤離作法 花蓮縣府說明背後考量

獨／堰塞湖撤離卡關！花縣府行文政院「撤離由中央統籌」 取消垂直避難

花蓮撤離計畫卡關 縣府喊公所災後人手不足 中央籲全縣總動員

光復鄉又傳烏龍警報 縣府代表起身道歉：救難人員過度反應

相關新聞

風神恐成颱 花蓮準備撤離近8000人

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害疏散避難收容計畫在縣府核定階段卡關，要求中央擬定計畫並執行，並建請取消「垂直撤離」。縣府昨說明，...

馬太鞍溪潰決釀19死5失聯 檢調朝過失致死、公務員廢弛職務方向偵辦

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀洪災，截至目前造成光復鄉19人死亡、5人失聯，花蓮地檢署正陸續調取中央、花蓮縣政府與鄉鎮公所調取相關...

獻給鏟子超人 台鐵設計「光復站紀念小立牌」 列車增停措施持續至26日

謝謝鏟子超人。台鐵公司臉書粉專「國營臺灣鐵路股份有限公司」表示，從光復站第一班疏運列車啟動，至今已載運超過50萬人次的旅...

樺加沙風災重建條例 國民黨版逕付二讀

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤釀災，國民黨團不滿行政院於「丹娜絲重建特別條例」中追加250億元送至立法院審議，國民黨立法院黨團提...

建請中央取消垂直撤離作法 花蓮縣府說明背後考量

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害疏散避難收容計畫還未核定，縣府函文中央建請取消垂直撤離。縣府今天說明，最大考量是無法逐戶確認是否...

花蓮光復鄉災後復原各界出力 內政部：逾11萬人次投入救災

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流釀災，內政部今天表示，自當天至今天下午4時止，各部會及民間支援救災出動人力計11萬餘人次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。