獻給鏟子超人 台鐵設計「光復站紀念小立牌」 列車增停措施持續至26日

謝謝鏟子超人。台鐵公司臉書粉專「國營臺灣鐵路股份有限公司」表示，從光復站第一班疏運列車啟動，至今已載運超過50萬人次的旅程。為了紀念專屬於台灣的溫暖印記，以及感謝所有超人的無私奉獻，推出「光復站紀念小立牌」，邀請鏟子超人一起動手做，收藏屬於自己的那道光，讓愛永存。

台鐵公司表示，當大家一人一把鏟子，搭上台鐵列車，穿過車門的那一刻，就成了守護土地的超人。泥濘蓋不住的，是那份溫柔，一鏟一鏟挖出的，不只是泥土，更是持續閃耀的希望。

台鐵公司自9月24日成立「災後復建工作小組」起，全線啟動應變。台鐵公司表示，從加開列車、開放站票，到DMU投入營運，每一天，台鐵人都在泥濘裡堅守，只為讓超人平安到站，安心返程。

隨著災後重建已有初步成果，台鐵公司表示，往光復的列車加開將先告一段落，而列車增停措施仍會持續進行至26日，以維持一定旅運量能。

台鐵公司特別推出「光復站紀念小立牌」，並公布QR code與雲端連結（ https://reurl.cc/WO54QL ）。台鐵公司表示，可自行至7-11及全家便利商店列印，請使用A4大小、特殊用紙。 台鐵公司推出「光復站紀念小立牌」。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專 台鐵公司推出「光復站紀念小立牌」，公布QR code與雲端連結。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專 台鐵公司推出「光復站紀念小立牌」。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專

