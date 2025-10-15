樺加沙風災重建條例 國民黨版逕付二讀

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤釀災，國民黨團不滿行政院於「丹娜絲重建特別條例」中追加250億元送至立法院審議，國民黨立法院黨團提案「樺加沙風災暨馬太鞍堰塞湖潰壩災後重建特別條例」草案，經費上限200億元，全案逕付2讀，將由立法院長韓國瑜召集協商。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱批評，國民黨團堅持要推「樺加沙風災重建特別條例」草案，顯然又是被國民黨團總召傅崐萁綁架，因單獨的樺加沙特別條例，只能應付這次花蓮縣情況，他直覺判斷，傅崐萁就是要從中央匡1筆200億元預算，這是「司馬昭之心路人皆知」。

「民進黨才是綁架全民、草菅人命。」國民黨立院黨團總召傅崐萁回嗆，災民最迫切就是重建，若相關經費綁到「丹娜絲重建條例」難以處理，兩個風災屬性完全不同，重建方式也不同，且專款專用更利於監督，這是基本常識。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤重創光復鄉，行政院會日前通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」相關修正草案，追加250億元，整體經費達850億元，以挹注堰塞湖調查、監測、洪氾區設置及土砂防治，以及受災民眾安置等。但國民黨團認為，丹娜絲颱風與馬太鞍溪堰塞湖重建屬性不同，應另立重建條例。

國民黨團昨發出甲級動員令，將國民黨團版馬太鞍重建特別條例逕付2讀。傅崐萁表示，民進黨政府昏庸無能，行政院長卓榮泰廢弛職務，馬政府面對莫拉克風災，短短20天就完成相關條例，呼籲民進黨趕快協商及通過「樺加沙重建條例」。

國民黨團提出的草案，經費上限匡列200億。草案條文指出，馬太鞍溪堰塞湖整治後續處理，由行政院督導工程會、農業部、經濟部及花蓮縣政府擬訂並執行減災、監測、疏散及解決之相關工程方案。

