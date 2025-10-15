風神恐成颱 花蓮準備撤離近8千人

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害疏散避難收容計畫在縣府核定階段卡關，要求中央擬定計畫並執行，並建請取消「垂直撤離」。縣府昨說明，最大考量是無法逐戶確認是否確實避難；中央前進協調所總協調官季連成說，尊重縣府，因應風神颱風可能形成，已做好防颱準備，全面強制疏散撤離3鄉鎮保全戶7、8000人，可能時間點落在19、20日。

中央、地方持續為撤離責任互槓，內政部長劉世芳日前稱，強制撤離責任在花蓮縣府與3個鄉鎮公所，引發國民黨立院黨團總召傅崐萁不滿，指颱風撤離工作由鄉鎮市公所負責，不要天天栽贓花蓮縣府。

行政院長卓榮泰昨在立法院則援引災害防救法第8、24條，他說，法律規定，計畫擬定是縣市政府，撤離安置執行是縣市政府、鄉鎮區公所，但花蓮縣府不核定疏散計畫，立委、花蓮縣府將責任往中央、鄉鎮市公所推，「我覺得這是在垂直避難」，並嚴重質疑花蓮縣政府此次表現。

「不守法的行政院長每天造謠，把自己當作側翼的小丑，這是非常可悲的事情。」傅崐萁說，國會3讀通過重大法案，卓自己都有副署，總統也已正式公告，卓揆依然違法亂紀；卓揆廢弛職務，所有法律該追究的事情，一定會追責到底。

季連成昨說，垂直避難合理、安全、可行，10日到12日邀請縣府與3鄉鎮長、原民部落頭目參加撤離計畫協調會，縣府提供書面資料都是採垂直撤離，但請縣長徐榛蔚核定時卻推翻，他不清楚原因但尊重。另依照災害防救法，中央就是主動協助與協調，並非主導。

縣府行政暨研考處長陳建村說，建請取消垂直撤離，是考量受災戶平房比率相當高，且按經驗，啟動強制撤離後，距災害還有段時間，垂直撤離家戶可能因生活起居空間在1樓，不見得長時間都能待在2樓。

雖然收容計畫尚未核定，季連成昨表示，因應風神颱風可能形成，當颱風將於24小時內侵襲時會啟動防颱作為，分3階段撤離，第1階段是警戒區內老人、身障、孕婦等弱勢族群強制撤離，第2是平房居民強制撤離，第3是所有保全戶居民，尊重縣府意見，採取強制性疏散撤離。

季連成說，3鄉鎮保全戶7、8000人，部分仍在收容中，須撤離人數可能不會這麼多。台灣曾有3、4000人強制撤離經驗，「假定這次做成功了，不就是台灣史上最好的一次疏散撤離模式嗎？」縣府應集中資源來做，不能只靠鄉鎮公所的能量。

