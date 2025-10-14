聽新聞
0:00 / 0:00
建請中央取消垂直撤離作法 花蓮縣府說明背後考量
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害疏散避難收容計畫還未核定，縣府函文中央建請取消垂直撤離。縣府今天說明，最大考量是無法逐戶確認是否確實避難。
中央前進協調所總協調官季連成今天表示，這次堰塞湖的罹難者都在一樓，沒有到二樓以上，證明垂直撤離是安全的，而且合理、可行。
他說，10日到12日邀請縣府與3鄉鎮長、原民部落頭目參加撤離計畫的協調會，縣府提供書面資料都是採取垂直撤離，12日最後一次討論決議，請縣府拿回去請縣長徐榛蔚核定時，卻推翻改並疏散撤離，他不清楚原因但尊重。
縣府在函文中指出，垂直避難有一定風險及不易評估的危害，建請取消。行政暨研考處長陳建村今天進一步說明，是考量受災戶平房比例相當高，且依照以往經驗，啟動強制撤離後，距離災害發生還有一段時間，在10幾、20小時的垂直撤離過程中，家戶可能因為生活起居空間在1樓，因為民生所需到一樓也不一定。
陳建村說，如此多家戶要動用多少人數，確保垂直撤離的民眾都維持在2、3樓以上，這是需要認真思考面對的問題，確保人民生命財產安全，是縣府最大的考量。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言