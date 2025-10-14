建請中央取消垂直撤離作法 花蓮縣府說明背後考量

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府行研處長陳建村今天說明縣府建請取消垂直撤離的考量。記者王燕華／攝影
花蓮縣府行研處長陳建村今天說明縣府建請取消垂直撤離的考量。記者王燕華／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害疏散避難收容計畫還未核定，縣府函文中央建請取消垂直撤離。縣府今天說明，最大考量是無法逐戶確認是否確實避難。

中央前進協調所總協調官季連成今天表示，這次堰塞湖的罹難者都在一樓，沒有到二樓以上，證明垂直撤離是安全的，而且合理、可行。

他說，10日到12日邀請縣府與3鄉鎮長、原民部落頭目參加撤離計畫的協調會，縣府提供書面資料都是採取垂直撤離，12日最後一次討論決議，請縣府拿回去請縣長徐榛蔚核定時，卻推翻改並疏散撤離，他不清楚原因但尊重。

縣府在函文中指出，垂直避難有一定風險及不易評估的危害，建請取消。行政暨研考處長陳建村今天進一步說明，是考量受災戶平房比例相當高，且依照以往經驗，啟動強制撤離後，距離災害發生還有一段時間，在10幾、20小時的垂直撤離過程中，家戶可能因為生活起居空間在1樓，因為民生所需到一樓也不一定。

陳建村說，如此多家戶要動用多少人數，確保垂直撤離的民眾都維持在2、3樓以上，這是需要認真思考面對的問題，確保人民生命財產安全，是縣府最大的考量。

