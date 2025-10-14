花蓮光復鄉災後復原各界出力 內政部：逾11萬人次投入救災

快訊

中央社／ 台北14日電
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，許多志工熱血救災。聯合報系資料照／記者林佳彣攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，許多志工熱血救災。聯合報系資料照／記者林佳彣攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流釀災，內政部今天表示，自當天至今天下午4時止，各部會及民間支援救災出動人力計11萬餘人次，各式機具與車輛近4萬，也有大量志工團體投入復原工作，展現全社會防衛韌性。

立委近日關注全社會防衛韌性推動在馬太鞍溪堰塞湖災情發揮的效果，內政部今天透過新聞稿指出，自9月23日至今天下午4時止，各部會及民間支援救災出動人力計11萬1885人次，其中義警、義消、災害防救團體及志願組織等民力計3萬1768人次，內政部主動協調安排的替代役計2117人次，另外也啟動備役替代役勤務召集。

此外，內政部說，各部會支援救災出動各式車輛1萬3168輛（次）、各式搶救機具2萬5142部（次）、搜救犬78隻（次）及其他資源70台（次）。

協助災情復原的志工團體部分，內政部舉例，包含佛教慈濟慈善事業基金會、門諾花蓮基督教女青年會、國泰人壽、中華基督教救助協會、卓越行道會、新女力公益協會、山達基教會、啟模守望相助隊、荒野救援、光復國中、花蓮慈濟高中、慈濟大學社工系及玉里鎮婦女會等。

內政部還說，近年中央大力推動防災士培訓，提升自助、他助、共助的防災韌性，此次支援花蓮光復鄉的志工群中也多有防災相關訓練的NGO參與，上述都是台灣民主自由社會多元化合作的特色，也是展現並實踐全社會防衛韌性的精神。

內政部表示，中央災害應變中心、花蓮縣政府現在仍然維持一級開設，內政部將與各部會及地方政府緊密合作，持續協助災區復原，並確保民眾生命財產安全。

