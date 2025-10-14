花蓮光復鄉學子復學要靠單車通勤 新北市府出手相助了
為支持花蓮災後復學需求，新北市府將45輛YouBike 1.0整備完好後，今日送往花蓮光復鄉捐贈給2所學校。新北市長侯友宜今晚在臉書分享表示，微笑單車公司也會在未來3個月提供捐助車輛維修服務，讓師生安心使用，期盼祝福孩子們順利回歸校園生活，繼續勇敢向前，重新出發。
侯友宜表示，新北市YouBike去年已全面改為2.0系統，得知光復鄉學子多數仰賴自行車上下學，市府與微笑單車公司合作進行1.0車輛檢整，確認車身結構及零件安全，今天已把45輛YouBike 1.0送到花蓮光復商工與光復國中，單車承載的不僅是通學日常，更是推進復原路的力量。
交通局長鍾鳴時說，YouBike1.0車輛已全數下架，由於花蓮縣光復鄉災後復原工作持續進行中，考量當地學生多仰賴自行車通學，在確認車身結構及零件安全後，希望透過這次捐助延續資源價值，也希望孩子能順利恢復日常通學。
