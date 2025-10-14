快訊

8縣市有感搖晃！南投18:08發生規模4地震 最大震度3級

羞辱性接見？李強出訪北韓會見金正恩 學者這樣看「座位安排」

卓越新聞獎今公布 聯合報8件入圍文字類獎項大贏家

花蓮光復鄉學子復學要靠單車通勤 新北市府出手相助了

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市府將45輛YouBike 1.0整備完好後，今日送往花蓮光復鄉捐贈給2所學校。圖／新北市交通局提供
新北市府將45輛YouBike 1.0整備完好後，今日送往花蓮光復鄉捐贈給2所學校。圖／新北市交通局提供

為支持花蓮災後復學需求，新北市府將45輛YouBike 1.0整備完好後，今日送往花蓮光復鄉捐贈給2所學校。新北市長侯友宜今晚在臉書分享表示，微笑單車公司也會在未來3個月提供捐助車輛維修服務，讓師生安心使用，期盼祝福孩子們順利回歸校園生活，繼續勇敢向前，重新出發。

侯友宜表示，新北市YouBike去年已全面改為2.0系統，得知光復鄉學子多數仰賴自行車上下學，市府與微笑單車公司合作進行1.0車輛檢整，確認車身結構及零件安全，今天已把45輛YouBike 1.0送到花蓮光復商工與光復國中，單車承載的不僅是通學日常，更是推進復原路的力量。

交通局長鍾鳴時說，YouBike1.0車輛已全數下架，由於花蓮縣光復鄉災後復原工作持續進行中，考量當地學生多仰賴自行車通學，在確認車身結構及零件安全後，希望透過這次捐助延續資源價值，也希望孩子能順利恢復日常通學。

新北市府將45輛YouBike 1.0整備完好後，今日送往花蓮光復鄉捐贈給2所學校，圖／新北市交通局提供
新北市府將45輛YouBike 1.0整備完好後，今日送往花蓮光復鄉捐贈給2所學校，圖／新北市交通局提供

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 新北 YouBike 自行車 單車 光復鄉 侯友宜

延伸閱讀

新北警偕銀行、地政攔詐逾10億 侯友宜表揚打詐英雄

泰板輕軌審2年 侯友宜搭時事哏喊「本來應該從從容容、游刃有餘」

民代盼泰板輕軌納社後支線 侯友宜：「能多做一條就多做一條」

黃國昌曾表態選新北市長 現捲狗仔風波！侯友宜：公眾人物要接受檢驗

相關新聞

地方官員退出堰塞湖群組…花蓮縣府說明原因 季連成怒：希望是誤按

花蓮縣光復鄉公所近日委託村鄰長訪查家戶，建立保全戶清冊，因註明依據「9月21日中央畫定影響範圍」，遭誤會是造假。中央前進...

花蓮光復鄉學子復學要靠單車通勤 新北市府出手相助了

為支持花蓮災後復學需求，新北市府將45輛YouBike 1.0整備完好後，今日送往花蓮光復鄉捐贈給2所學校。新北市長侯友...

徐榛蔚喊話中央「提出堰塞湖解決方案」 籲給當地居民安心家園

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情，仍有5人失聯，救災及復原工作持續進行。花蓮縣長徐榛蔚透過臉書表示，呼籲中央政府提出堰塞湖解決方案...

鏟子超人遇「迷你龍捲風」 光復鄉保安寺前掀塵捲風畫面曝光

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災仍在災後復原階段，昨天有志工在光復鄉保安寺前看到小型「龍捲風」，只見粉塵、垃圾被捲起來並快速移動，疑...

去光復幫忙反被檢舉？外籍網紅心寒 移民署澄清：非針對救災

美籍模特兒兼網紅Jacob Pugmire因花蓮光復災情慘重，親赴災區投入清理家園，甚至自掏腰包製作蛋白棒分送志工，感動...

馬太鞍溪疏散計畫卡關 劉世芳籲花縣府速完成保全清冊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流後，撤離計畫又傳出卡關。內政部長劉世芳今天表示，根據災害防救法明文規定，疏散撤離要地方縣市政府和鄉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。