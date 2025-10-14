徐榛蔚喊話中央「提出堰塞湖解決方案」 籲給當地居民安心家園

快訊

中央社／ 花蓮縣14日電
花蓮縣長徐榛蔚。聯合報系資料照／記者張策攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情，仍有5人失聯，救災及復原工作持續進行。花蓮縣長徐榛蔚透過臉書表示，呼籲中央政府提出堰塞湖解決方案，給光復、萬榮鄉及鳳林鎮居民安身立命的家園。

馬太鞍溪堰塞湖上月23日潰決後，造成光復、鳳林等地受災嚴重。林業保育署花蓮分署今天監測資料顯示，湖區面積12.6公頃，蓄水量為155萬噸，降至溢流前的1.7%，溢流破壞後至今水位高程已下降119.3公尺，水流無異狀。

徐榛蔚今天在個人臉書發布貼文表示，「堰塞湖還在，危機還在，不定時炸彈也還在，呼籲中央，提出解決計畫，如何拆彈？」

徐榛蔚說，「堰塞湖還在，代表危機還在，值得再投資、再裝潢，還要添購物件嗎？只要堰塞湖還在，如何安心、安身、安住，經濟產業如何發展？」

徐榛蔚說，紅色警戒及強制撤離，8000多名居民隨時如潮水般，配合撤離、安置及收容，風雨過後重返家園，這樣的生活一次又一次帶給鄉親巨大的身心煎熬，只要堰塞湖還在，就是不斷的循環。

徐榛蔚說，這樣的環境對經濟、產業、都市發展將造成極大的威脅，誠懇卑微地呼籲中央政府提出堰塞湖的解決方案，給花蓮、光復、鳳林及萬榮民眾，真正能安身立命的家園，不只是暫時的庇護，而是可以常住久安的所在。

據縣府人員表示，徐榛蔚上週已返回縣府處理縣務，光復前進指揮所由代理秘書長饒忠指揮，並代表參加中央協調所的撤離計畫協調會。

