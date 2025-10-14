快訊

地方官員退出堰塞湖群組…花蓮縣府說明原因 季連成怒：希望是誤按

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
中央前進協調所總協調官季連成。記者王燕華／攝影
花蓮縣光復鄉公所近日委託村鄰長訪查家戶，建立保全戶清冊，因註明依據「9月21日中央畫定影響範圍」，遭誤會是造假。中央前進協調所總協調官季連成今天說，這工作繁重，但非常重要，要求立即修改9月21日等字樣，避免造成誤解。

中央災害應變中心前進協調所今天召開工作會報後記者會，季連成說明工作進度，被問到這個問題，他說，在警戒範圍內的都稱為保全戶，門牌要非常精準，村鄰長必須逐家逐戶登記，看有多少人、是不是單親或獨居，這工作非常繁重；原表格寫著「9月21日中央畫定影響範圍」，要求修改成最新的警戒區畫分日期。

花蓮縣政府表示，經向光復鄉公所查證，是依據中央協調所12日疏散計畫會議結論，並參照9月21日台大版警戒範圍，由各鄉鎮公所調查，包含民眾實際居住情形、撤離能力和方式等，絕非部分媒體指稱「回溯災害發生前偽造文書」，也沒有「要求村民簽9月21日不同意撤離書」。

縣府說明，這項調查在全面盤點轄內警戒範圍內沒有2樓以上避難空間的住戶，調查垂直撤離可行性，以及各類弱勢族群，建立名冊及聯絡方式，確認預警發布時應優先強制疏散撤離對象，並分類依親、收容、垂直避難等強制撤離作為，將請第一線鄰長清楚說明。

另外，昨晚發生縣府官員直接退出內政部堰塞湖專案群組一事，引起討論。縣府今天表示，該名官員退出的主要是中央民政司所設的訊息群組，該群組發布內容多屬中央協調所已明確指示事項，不需要重複接收訊息才退群，仍保留前進協調所、縣府應變中心及各重要救災群組，確保資訊掌握與決策即時。

季連成則不滿說，救災過程怎麼可以隨便退出群組，這樣中央協調工作會有問題，「心態可議」，希望是誤按。

花蓮縣行研處長陳建村代光復鄉公所說明，家戶訪查是為建立保全戶清冊。記者王燕華／攝影
花蓮光復鄉公所訪查保全戶，但表格寫著「9月21日中央劃定影響範圍」，引發誤解。圖／縣府提供
堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 季連成

