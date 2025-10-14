聽新聞
0:00 / 0:00
鏟子超人遇「迷你龍捲風」 光復鄉保安寺前掀塵捲風畫面曝光
花蓮馬太鞍堰塞湖洪災仍在災後復原階段，昨天有志工在光復鄉保安寺前看到小型「龍捲風」，只見粉塵、垃圾被捲起來並快速移動，疑似出現不到1分鐘後就消失。花蓮氣象站前主任陳世嵐說，這應該是塵捲風，因溫差大、垂直氣流形成，呼籲民眾躲避以免受傷。
網友在Threads貼文，提醒志工現在的工作是鏟土、裝袋成沙包，自稱是「沙包超人」，現場工具都不缺，並拍到塵捲風的景象，其他志工疑似躲避不及，離塵捲風很接近。
陳世嵐表示，這屬於塵捲風，外觀很像龍捲風，不過規模大小差很多，最多10幾公尺，影片裡看起來只有1、2公尺不會造成重大危險。成因主要是現場氣溫溫差大，光復災區有很多沙塵，垂直對流旺盛下，容易產生旋轉現象。
陳世嵐指出，昨天下午有下雨降溫，但地表因為都是泥砂、沒有植被，溫度依然偏高，會形成塵捲風不意外，類似現象在花蓮的河床也會見到。類似的塵捲風規模小不會造成嚴重破壞，不過由於會捲起細小石頭、垃圾等，若迎面而來還是有可能會受傷，呼籲民眾看到塵捲風仍應該要及時躲避。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言