鏟子超人遇「迷你龍捲風」 光復鄉保安寺前掀塵捲風畫面曝光

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災仍在災後復原階段，昨天有志工在光復鄉保安寺前看到小型「龍捲風」，只見粉塵、垃圾被捲起來並快速移動，疑似出現不到1分鐘後就消失。花蓮氣象站前主任陳世嵐說，這應該是塵捲風，因溫差大、垂直氣流形成，呼籲民眾躲避以免受傷。

網友在Threads貼文，提醒志工現在的工作是鏟土、裝袋成沙包，自稱是「沙包超人」，現場工具都不缺，並拍到塵捲風的景象，其他志工疑似躲避不及，離塵捲風很接近。

陳世嵐表示，這屬於塵捲風，外觀很像龍捲風，不過規模大小差很多，最多10幾公尺，影片裡看起來只有1、2公尺不會造成重大危險。成因主要是現場氣溫溫差大，光復災區有很多沙塵，垂直對流旺盛下，容易產生旋轉現象。

陳世嵐指出，昨天下午有下雨降溫，但地表因為都是泥砂、沒有植被，溫度依然偏高，會形成塵捲風不意外，類似現象在花蓮的河床也會見到。類似的塵捲風規模小不會造成嚴重破壞，不過由於會捲起細小石頭、垃圾等，若迎面而來還是有可能會受傷，呼籲民眾看到塵捲風仍應該要及時躲避。

