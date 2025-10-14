花縣府垂直撤離改疏散避難 季連成：尊重並協助

馬太鞍溪堰塞湖撤離計畫，花蓮縣府捨垂直避難，改疏散撤離8600多人保全戶。災區總指揮官季連成今天說，尊重縣府，地方量能不足，中央會協助，若成功就是台灣史上最好的疏散撤離模式。

馬太鞍溪堰塞湖撤離應變計畫仍在擬定，花蓮縣府認為垂直避難無法確保住戶落實執行，建請取消垂直避難，且認為影響層面超出縣府能因應，依災防法第35條第2項等規定，提請中央主動派員擬定及執行。

季連成今天接受媒體聯訪表示，災防法明定中央、地方的工作及權責，條文有連貫性，不能只拿一條解釋，不管怎麼強調，中央都是站在協調跟主動協助的範圍。

季連成說，中央在光復開設中央前進協調所，就是中央主動協助縣市政府，協助救災、調度機具及協助家園復原等，中央已經做到主動作為。

季連成說，堰塞湖撤離計畫開過3次協調會，花蓮縣府秘書長都有參加，縣府會後把會議結論推翻，垂直撤離變成疏散撤離。他坦言，垂直撤離比較安全、合理可行，傾向垂直撤離，但尊重縣府意見，就朝著疏散撤離試看看。

季連成說，過去台灣最多進行4000多人撤離，這次人數達8600多人，若地方量能不足，那中央、國軍就來支援。

他說，也許外界認為不可能，若成功就是台灣史上最好的一次疏散撤離模式，學習在災難來臨進行大面積疏散撤離，「如果大家不勇於承擔，真正戰爭的時候怎麼辦？」

中央前進協調所副協調官、行政院顧問李孟諺以遊覽車接駁為例，調度50台遊覽車，同時載運一趟就2000人，只要跑4趟就完成，從發布雨量警報到颱風抵達，一定有24小時以上時間，4趟不是問題。

季連成強調，疏散撤離不是只有這3個鄉鎮要執行，是花蓮縣府要集中花蓮資源協助，依災防法徵用縣內資源，每一個縣市的資源都很豐富，就是看你怎麼運用，強調「要靠別人幫忙也可以，至少本身的資源要先拿出來供大家用」。

