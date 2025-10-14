快訊

高雄柏油山爭議 「合法」外衣難掩市府監管程序的黑洞

列黑名單拒載？「最噁航班」乘客嗑7便當還邊吐邊丟食 立榮航空回應了

「風神」最快周五生成估達中颱 1情況恐侵台…共伴效應威脅熱區曝

花縣府垂直撤離改疏散避難 季連成：尊重並協助

中央社／ 花蓮縣14日電

馬太鞍溪堰塞湖撤離計畫，花蓮縣府捨垂直避難，改疏散撤離8600多人保全戶。災區總指揮官季連成今天說，尊重縣府，地方量能不足，中央會協助，若成功就是台灣史上最好的疏散撤離模式。

馬太鞍溪堰塞湖撤離應變計畫仍在擬定，花蓮縣府認為垂直避難無法確保住戶落實執行，建請取消垂直避難，且認為影響層面超出縣府能因應，依災防法第35條第2項等規定，提請中央主動派員擬定及執行。

季連成今天接受媒體聯訪表示，災防法明定中央、地方的工作及權責，條文有連貫性，不能只拿一條解釋，不管怎麼強調，中央都是站在協調跟主動協助的範圍。

季連成說，中央在光復開設中央前進協調所，就是中央主動協助縣市政府，協助救災、調度機具及協助家園復原等，中央已經做到主動作為。

季連成說，堰塞湖撤離計畫開過3次協調會，花蓮縣府秘書長都有參加，縣府會後把會議結論推翻，垂直撤離變成疏散撤離。他坦言，垂直撤離比較安全、合理可行，傾向垂直撤離，但尊重縣府意見，就朝著疏散撤離試看看。

季連成說，過去台灣最多進行4000多人撤離，這次人數達8600多人，若地方量能不足，那中央、國軍就來支援。

他說，也許外界認為不可能，若成功就是台灣史上最好的一次疏散撤離模式，學習在災難來臨進行大面積疏散撤離，「如果大家不勇於承擔，真正戰爭的時候怎麼辦？」

中央前進協調所副協調官、行政院顧問李孟諺以遊覽車接駁為例，調度50台遊覽車，同時載運一趟就2000人，只要跑4趟就完成，從發布雨量警報到颱風抵達，一定有24小時以上時間，4趟不是問題。

季連成強調，疏散撤離不是只有這3個鄉鎮要執行，是花蓮縣府要集中花蓮資源協助，依災防法徵用縣內資源，每一個縣市的資源都很豐富，就是看你怎麼運用，強調「要靠別人幫忙也可以，至少本身的資源要先拿出來供大家用」。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

花蓮撤離計畫別再吵⋯颱風又要來了 恐撤8千人

馬太鞍溪疏散計畫卡關 劉世芳籲花縣府速完成保全清冊

花蓮光復災區大量淤泥 將去化利用

馬太鞍溪清淤砂土13萬噸搬離市區 中央：未來可轉為「有價資源」

相關新聞

鏟子超人遇「迷你龍捲風」 光復鄉保安寺前掀塵捲風畫面曝光

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災仍在災後復原階段，昨天有志工在光復鄉保安寺前看到小型「龍捲風」，只見粉塵、垃圾被捲起來並快速移動，疑...

去光復幫忙反被檢舉？外籍網紅心寒 移民署澄清：非針對救災

美籍模特兒兼網紅Jacob Pugmire因花蓮光復災情慘重，親赴災區投入清理家園，甚至自掏腰包製作蛋白棒分送志工，感動...

馬太鞍溪疏散計畫卡關 劉世芳籲花縣府速完成保全清冊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流後，撤離計畫又傳出卡關。內政部長劉世芳今天表示，根據災害防救法明文規定，疏散撤離要地方縣市政府和鄉...

傅崐萁：卓榮泰自當側翼小丑 廢弛職務法律定追責到底

馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，花蓮縣政府昨日行文行政院，建議中央取消「垂直避難」，未來疏散撤離時由中央成立前進協調所，統籌擬定...

跟政院苗頭…國民黨版花蓮災後重建條例 藍甲動擬逕付二讀

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤釀災，行政院於「丹娜絲重建特別條例」中追加250億元送至立院審議，而國民黨立法院黨團提案「樺加沙風...

藍擬將「樺加沙重建條例」逕付二讀 鍾佳濱：又被傅崐萁綁架

花蓮光復鄉洪災嚴重，國民黨立院黨團不同意中央採「丹娜絲建特別條例預算」中追加250億元方案，今天擬將「樺加沙風災暨馬太鞍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。