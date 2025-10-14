聽新聞
0:00 / 0:00
去光復幫忙反被檢舉？外籍網紅心寒 移民署澄清：非針對救災
美籍模特兒兼網紅Jacob Pugmire因花蓮光復災情慘重，親赴災區投入清理家園，甚至自掏腰包製作蛋白棒分送志工，感動不少網友，不料他返回台北卻遭移民官關切，才知遭人檢舉，引發外界質疑「做好事反被查」。對此，移民署澄清，檢舉案發生時間早於花蓮堰塞湖潰壩災害前，與救災行為無關，非針對性查察。
Jacob Pugmire在社群發文指出，他日前前往花蓮光復災區協助清理災後家園，還自費購買材料製作蛋白棒，免費發給志工和救災人員補充體力，然而，13日他回台北時，卻有移民官上門拜訪，表示接獲檢舉，坦言真的嚇到了，也覺得心寒。
針對外界關注，移民署今天發布說明，指出本案是9月初接獲情資依法查察，檢舉內容涉及該名外籍人士疑似在台從事與許可目的不符的商業活動。
移民署強調，檢舉時間早於花蓮堰塞湖溢流災害發生，內容也未提及花蓮救災事宜。
移民署進一步表示，案件由北區事務大隊台北市專勤隊依法查察，絕無「針對特定人士」情事，查察結果將洽請主管機關依權責認定。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言