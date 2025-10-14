去光復幫忙反被檢舉？外籍網紅心寒 移民署澄清：非針對救災

美籍模特兒兼網紅Jacob Pugmire因花蓮光復災情慘重，親赴災區投入清理家園，甚至自掏腰包製作蛋白棒分送志工，感動不少網友，不料他返回台北卻遭移民官關切，才知遭人檢舉，引發外界質疑「做好事反被查」。對此，移民署澄清，檢舉案發生時間早於花蓮堰塞湖潰壩災害前，與救災行為無關，非針對性查察。

Jacob Pugmire在社群發文指出，他日前前往花蓮光復災區協助清理災後家園，還自費購買材料製作蛋白棒，免費發給志工和救災人員補充體力，然而，13日他回台北時，卻有移民官上門拜訪，表示接獲檢舉，坦言真的嚇到了，也覺得心寒。

針對外界關注，移民署今天發布說明，指出本案是9月初接獲情資依法查察，檢舉內容涉及該名外籍人士疑似在台從事與許可目的不符的商業活動。

移民署強調，檢舉時間早於花蓮堰塞湖溢流災害發生，內容也未提及花蓮救災事宜。

移民署進一步表示，案件由北區事務大隊台北市專勤隊依法查察，絕無「針對特定人士」情事，查察結果將洽請主管機關依權責認定。

商品推薦