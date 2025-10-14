馬太鞍溪疏散計畫卡關 劉世芳籲花縣府速完成保全清冊

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流後，撤離計畫又傳出卡關。內政部長劉世芳（右）表示，根據災害防救法規定，疏散撤離要地方政府和鄉公所合作。呼籲花蓮縣府快把疏散計畫及保全清冊弄清楚，才能重新擬訂新的疏散撤離計畫。記者許正宏／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流後，撤離計畫又傳出卡關。內政部長劉世芳今天表示，根據災害防救法明文規定，疏散撤離要地方縣市政府和鄉公所合作。呼籲花蓮縣府快把疏散計畫及保全清冊弄清楚，才能重新擬訂新的疏散撤離計畫。

馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，解除紅色警戒最後一關「撤離計畫」卡關，花蓮縣府表示，一旦災害再來，光復鄉公所要撤離8500多人有困難，撤離計畫需補足具體實行細節，目前無法核定。花蓮縣府昨天行文行政院，引用災害防救法，當地方無法因應災害時，中央主管機關應主動協助，建議未來疏散撤離時由中央成立前進協調所，統籌擬定與執行撤離計畫。

內政部長劉世芳表示，根據災害防救法明文規定，疏散撤離要地方縣市政府和鄉公所合作。她強調，目前中央和花蓮縣災害應變中心仍維持一級警戒，因有颱風來襲的關係，籲請花蓮縣政府趕快依照政務委員季連成協調的事項，把疏散撤離計畫尤其保全清冊弄清楚後，才能依據光復鄉的地形地貌，重新擬定新的疏散撤離計畫。

劉世芳說，若有需要中央協助的地方，內政部依照卓榮泰院長指示，一定全力協助支援。

堰塞湖 馬太鞍溪 劉世芳

