卓榮泰再槓傅崐萁 批委員跟花蓮縣政府自己在垂直避難
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖發生潰堤，洪災釀成19人死亡、5人失蹤，災前撤離中央與地方的責任歸屬引發關注。內政部長劉世芳日前在立法院答詢時表示，強制撤離應由地方政府、鄉鎮公所負責，再由國軍等單位協助。對此國民黨團總召傅崐萁砲轟劉世芳「胡說八道、裝瞎」，栽贓花蓮縣政府，指出撤離單位就是鄉鎮市公所，是白紙黑字的法令規定。
對此行政院長卓榮泰今天院會前受訪，表示不能責任往中央推，現在又往鄉鎮市公所推，「自己中間難道就沒有責任嗎？我覺得這個是在垂直避難，是委員跟花蓮縣政府自己在垂直避難，非常不值得」。
