快訊

高鐵「寧靜車廂」爭議致5種下場 律師：仇孩氛圍加快少子化

前樂天啦啦隊張語芯爆「父女戀」 60歲男友送房承諾跳票

童話愛情夢碎！鄭星一宣布結束9年婚姻

卓榮泰再槓傅崐萁 批委員跟花蓮縣政府自己在垂直避難

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖發生潰堤，災前撤離中央與地方的責任歸屬，引發傅崐萁與劉世芳爭執不下。行政院長卓榮泰（圖）今天院會前受訪，表示不能責任往中央推，現在又往鄉鎮市公所推，批傅崐萁跟花蓮縣政府自己在垂直避難。 記者許正宏／攝影
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖發生潰堤，災前撤離中央與地方的責任歸屬，引發傅崐萁與劉世芳爭執不下。行政院長卓榮泰（圖）今天院會前受訪，表示不能責任往中央推，現在又往鄉鎮市公所推，批傅崐萁跟花蓮縣政府自己在垂直避難。 記者許正宏／攝影

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖發生潰堤，洪災釀成19人死亡、5人失蹤，災前撤離中央與地方的責任歸屬引發關注。內政部長劉世芳日前在立法院答詢時表示，強制撤離應由地方政府、鄉鎮公所負責，再由國軍等單位協助。對此國民黨團總召傅崐萁砲轟劉世芳「胡說八道、裝瞎」，栽贓花蓮縣政府，指出撤離單位就是鄉鎮市公所，是白紙黑字的法令規定。

對此行政院長卓榮泰今天院會前受訪，表示不能責任往中央推，現在又往鄉鎮市公所推，「自己中間難道就沒有責任嗎？我覺得這個是在垂直避難，是委員跟花蓮縣政府自己在垂直避難，非常不值得」。

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖發生潰堤，災前撤離中央與地方的責任歸屬，引發傅崐萁與劉世芳爭執不下。行政院長卓榮泰（中）今天院會前受訪，表示不能責任往中央推，現在又往鄉鎮市公所推，批傅崐萁跟花蓮縣政府自己在垂直避難。 記者許正宏／攝影
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖發生潰堤，災前撤離中央與地方的責任歸屬，引發傅崐萁與劉世芳爭執不下。行政院長卓榮泰（中）今天院會前受訪，表示不能責任往中央推，現在又往鄉鎮市公所推，批傅崐萁跟花蓮縣政府自己在垂直避難。 記者許正宏／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 卓榮泰 傅崐萁

延伸閱讀

傅崐萁：卓榮泰自當側翼小丑 廢弛職務法律定追責到底

藍擬將「樺加沙重建條例」逕付二讀 鍾佳濱：又被傅崐萁綁架

財劃法爭議將提政院版…卓榮泰：垂直事權能劃分 水平財源能均衡

花縣府喊撤離計畫應中央主導 卓揆嗆卸責：想「垂直避難」

相關新聞

傅崐萁：卓榮泰自當側翼小丑 廢弛職務法律定追責到底

馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，花蓮縣政府昨日行文行政院，建議中央取消「垂直避難」，未來疏散撤離時由中央成立前進協調所，統籌擬定...

跟政院苗頭…國民黨版花蓮災後重建條例 藍甲動擬逕付二讀

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤釀災，行政院於「丹娜絲重建特別條例」中追加250億元送至立院審議，而國民黨立法院黨團提案「樺加沙風...

藍擬將「樺加沙重建條例」逕付二讀 鍾佳濱：又被傅崐萁綁架

花蓮光復鄉洪災嚴重，國民黨立院黨團不同意中央採「丹娜絲建特別條例預算」中追加250億元方案，今天擬將「樺加沙風災暨馬太鞍...

花縣府喊撤離計畫應中央主導 卓揆嗆卸責：想「垂直避難」

馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，花蓮縣府昨行文行政院，建議中央取消「垂直避難」，未來疏散撤離時由中央成立前進協調所，統籌擬定與執...

全面盤點家戶建立保全戶清冊遭質疑「補做資料」光復鄉公所急闢謠

社群網路昨晚有人貼出影片，指花蓮光復鄉有鄰長拿著「馬太鞍溪堰塞湖」影響範圍保全清冊到家戶訪查記錄，因註明是9月21日中央...

屏特搜挖到汽車 車主仍下落不明

花蓮縣馬太鞍堰塞湖洪災仍有五人失聯，屏東縣消防局特搜大隊九日重返災區搜尋疑連車帶人遭沖走的六旬林男，前天開挖發現轎車，車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。