傅崐萁：卓榮泰自當側翼小丑 廢弛職務法律定追責到底

馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，花蓮縣政府昨日行文行政院，建議中央取消「垂直避難」，未來疏散撤離時由中央成立前進協調所，統籌擬定與執行撤離計畫。行政院長卓榮泰今酸卸責。國民黨立院黨團總召傅崐萁轟卓揆，把自己當側翼小丑，法律應追究的一定追責到底。

針對花蓮縣府的行文，卓榮泰今早受訪時批評，法律責任要清楚，立委或花蓮縣政府不能將責任往中央推，現在又往鄉鎮市公所推，「自己中間難道就沒有責任嗎，我覺得這個是在垂直避難」，是立委跟花蓮縣政府自己在垂直避難，往中央推、往鄉鎮市區公所推，這非常不值得。

對於卓榮泰說法，傅崐萁說，依法辦理。一個從來不守法的行政院長，每天在造謠，包括義煮團的事情，昨天都講得很清楚。一個專門造謠，完全不守法的行政院長，把自己當作側翼的小丑，這是非常可悲的一件事情。

傅崐萁表示，國會三讀通過了重大法案，卓榮泰自己都有副署，總統也已正式公告，卓榮泰都依然可以違法亂紀。違法亂紀的追溯期，不會在卓榮泰控制的司法範圍內而放任，未來卓榮泰廢弛職務，所有的法律該追究的事情，一定會追責到底。

