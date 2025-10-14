藍擬將「樺加沙重建條例」逕付二讀 鍾佳濱：又被傅崐萁綁架

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。圖／聯合報系資料照片

花蓮光復鄉洪災嚴重，國民黨立院黨團不同意中央採「丹娜絲建特別條例預算」中追加250億元方案，今天擬將「樺加沙風災暨馬太鞍堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」逕付二讀，花蓮洪災特別預算上限200億元，地方部分執行機關為花蓮縣政府。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，國民黨團顯然又被黨團總召傅崐萁綁架。

鍾佳濱今天接受「新聞放鞭炮」專訪時表示，行政院並非對花蓮洪災後續重建無作為，主張採用原有的「丹娜絲建特別條例預算」架構，把條例金額提高，從現有的600億元，增加到850億元；併確立出2年半時程。政院評估，已足以因應這次災害。

鍾佳濱指出，國民黨團堅持要提出「樺加沙風災暨馬太鞍堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」，顯然又是被傅崐萁綁架，因為單獨的樺加沙特別條例，只能應付這次花蓮縣情況，他直覺判斷，傅崐萁就是要從中央匡一筆200億元的預算。

鍾佳濱說，行政院主張是250億元要處理全部災情，包括樺加沙風災，傅崐萁則是只限定花蓮光復災情，200億元就只能用在這裡，這是司馬昭之心路人皆知。

鍾佳濱批評，國民黨團所提「樺加沙風災暨馬太鞍堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」還定有遷村條款，但遷村是嚴謹且好大的事情，在地災民現在並不希望講遷村，災民安置、中繼屋才是當務之急。

堰塞湖 馬太鞍溪

