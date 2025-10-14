跟政院苗頭…國民黨版花蓮災後重建條例 藍甲動擬逕付二讀
花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤釀災，行政院於「丹娜絲重建特別條例」中追加250億元送至立院審議，而國民黨立法院黨團提案「樺加沙風災暨馬太鞍堰塞湖潰壩災後重建特別條例」草案，經費上限為新台幣200億元。據了解，國民黨團今天擬不等政院，將國民黨版花蓮災後條例逕付二讀。
國民黨團今天發出甲級動員令，上午召開黨團大會討論。據了解，會中藍委一致認為，花蓮縣光復鄉堰塞湖災情嚴重，國民黨團版草案只是比照台南風災條例，應逕付二讀加速審查，盡快協助花蓮重建。
國民黨團提案「樺加沙風災暨馬太鞍堰塞湖潰壩災後重建特別條例」草案，經費上限匡列200億。條文指出，馬太鞍溪堰塞湖整治後續處理，由行政院督導工程會、農業部、經濟部及花蓮縣政府擬訂並執行減災、監測、疏散及解決之相關工程方案。
條文指出，重建條例經費用於津貼、補助、救助、慰助金，以及補助農業設施、電力系統、電信系統及有線廣播電視系統、自來水、瓦斯及燃氣設施、家園及公共設施、水利設施等七大項。
