遭爆補簽撤離名冊 光復鄉公所：建立保全戶清冊

馬太鞍溪堰塞湖造成花蓮光復地區災情嚴重，有民眾在社群平台貼出影片，有鄰長拿著保全戶清冊調查表格，懷疑是補做撤離名冊。光復鄉公所澄清，因應撤離計畫做的保全戶清冊。

有民眾在臉書社團「花蓮光復人」貼出一段影片，影片中大平村鄰長拿著村幹事交付的「馬太鞍溪堰塞湖影響保全戶清冊（9月21日中央劃定影響範圍）」表單，逐戶要求民眾填寫。

表格內容包括居住情形、行動電話、避難方式（垂直撤離、依親、收容）及緊急聯絡人電話等。

影片中拍攝民眾詢問，「這個造冊為何是寫9月21日？現在才來問，都已經10月13日了」，鄰長回應「他印的，我怎麼知道，明天就要來跟我收了」。民眾又說「之前都沒通知，現在才要來寫撤離紀錄，這樣是偽造文書」，還提醒鄰長，現在做事要謹慎一點。

光復鄉公所今天發布澄清聲明，依據中央前進協調所及花蓮縣府修訂的馬太鞍溪堰塞湖疏散撤離應變計畫中，要求全面盤點所框定的影響範圍，當中包含大平、大馬、大安、大華、大同、大進、大全、東富、北富及西富共10村。

光復鄉公所表示，清冊是掌握警戒範圍內，沒有二樓以上避難空間的住戶、各類弱勢族群等，建立名冊及聯絡方式，預警發布時，應優先強制疏散撤離對象，盤點結果彙整後，提供收容安置規劃的參考。

光復鄉長林清水今天接受中央社記者電訪表示，目前正由10村村長逐戶調查家戶居住狀況，是否有需要優先撤離的弱勢族群，是為了撤離計畫調查。

對於有民眾質疑，是為9月21日撤離疏散補簽撤離資料，林清水否認說，「9月21日都過去了，怎麼會叫民眾簽這個」。

