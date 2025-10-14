屏特搜挖到汽車 車主仍下落不明
花蓮縣馬太鞍堰塞湖洪災仍有五人失聯，屏東縣消防局特搜大隊九日重返災區搜尋疑連車帶人遭沖走的六旬林男，前天開挖發現轎車，車內沒人，轎車遭埋至少兩公尺，推測開車當下遭泥流沖擊後翻滾，人可能被巨大力量甩出。林男女兒趕抵現場，看到父親汽車與車牌哭到癱軟。
屏縣消防局特搜大隊長陳世鴻說，根據目擊者說法，林男工寮在佛祖街三六三巷三號附近，洪水時他駕車疑倒退太快卡田埂，被連人帶車沖走，蔡姓妻子在路邊等丈夫也被沖不見。
發現汽車位置之前曾開挖，十二日大型怪手上場，同步開挖三個點，下午三時許在林男最後出現位置下方約八百公尺至一千公尺處發現汽車，車體扭曲，車內不見林男。
昨是光復災後第廿一天，花蓮縣府召集二四○名替代役備役役男投入重建，分兩梯次各服勤五日，地點涵蓋光復糖廠、光復公所、光復車站，處理環境清潔、排水溝清淤、垃圾分類等。有備役役男說「救災可以，但通知作業太匆忙」，也有人說，能盡分力有意義。
光復國中、光復商工上周二與昨天分別恢復實體上課，教育部長鄭英耀昨到兩校視察。光復國中設備損失近億，教育部允諾復原作業從速從簡。光復商工校長陳德明說，校園整體修復須十個月至一年，他安慰師生危機是轉機，透過此次危難來重新規畫校園。
光復鄉大半市區一度被淤泥掩埋，目前砂土全移至遠離市區堆置場；經濟部水利署說，年底預計疏濬一百萬立方，研擬一立方十元賣給業者加速疏濬量能。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言