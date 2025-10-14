花蓮縣府要求擬定執行避難計畫 政院：屬地方權責

中央社／ 台北13日電

堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，花蓮縣府今天引述災害防救法，行文要求政院擬定及執行災害避難收容計畫。政院回應，花蓮縣府應是誤解災防法規範，核定縣市地區災害防救計畫是縣市政府責任，且計畫擬定或執行都是地方政府權責。

花蓮縣政府今天行文行政院與內政部等機關，並引用災害防救法第35條第2項規定指出，「直轄市、縣（市）政府無法因應災害處理時，該災害之中央災害防救業務主管機關應主動派員協助，或依直轄市、縣（市）政府之請求，指派協調人員提供支援協助」。

花蓮縣政府表示，堰塞湖現仍有大量土砂及蓄水，災害發生時造成的人命傷亡及影響範圍，遠超過地方政府負擔量能，建請當發布黃色警戒或紅色警戒，需進行預防性或強制性疏散撤離時，行政院應派員成立前進協調所，統籌擬定並執行疏散撤離計畫。

行政院發言人李慧芝晚間回應，核定地方政府災害防救計劃，依法屬於地方政府權責，花蓮縣政府所提災害防救法第35條規定作為中央核定避難計畫的理由，應是對災防法規範有所誤解。

李慧芝指出，依據災害防救法第8條第1項規定，核定縣市地區災害防救計畫是縣市政府責任；另災害防救法第24條第1項明確規定，強制撤離屬於縣市政府權責，不論是計畫擬定或執行，都屬於地方政府權責。

李慧芝表示，災防法第35條是指當鄉鎮市公所無法因應災害處理時，縣政府應主動派員協助；當縣政府無法因應災害處理時，則由中央災害防救業務主管機關主動派員協助，但法定職權機關沒有改變、依然是縣市政府。

李慧芝指出，光復鄉災後復原專案中央前進協調所總協調官季連成已在10月10日、11日、12日上午召集相關部會，討論花蓮縣災害疏散避難計畫，不但逐字檢視計畫內容，也邀請花蓮縣政府及光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉公所與會，12日上午會議結束後，更請花蓮縣政府代理秘書長饒忠將討論意見帶回縣府研商。

李慧芝說，雖然花蓮縣政府至今未提出「無法因應」的具體事由，或依法提出任何請求事項，但中央前進協調所始終主動且盡力提供地方所需要的階段性協助。

李慧芝強調，天然災害有不可預測性，各級政府無不謹慎以對，政院盡可能依法提供必要協助，季連成更多次召集各部會就花蓮縣災害疏散避難收容計畫提出建議，這一切都是為花蓮民眾著想，期望花蓮縣政府能依法定職責，核定相關災害防救計畫，才能讓民眾有所依循，知道災害來臨時如何疏散避難，希望地方能與中央一起盡力保護民眾生命財產安全。

